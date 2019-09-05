Bakırköy'deki makas kazasında bilirkişi raporu: Sürücü 1. dereceden asli tam kusurlu

Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () BAKIRKÖY Sahilyolu'nda lise öğrencisi Julia İnanch'ın (17) hayatını kaybettiği ve sınıf arkadaşı L.H.C. 'nin yaralandığı trafik kazasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya bilirkişi raporu ulaştı. 17 sayfalık bilirkişi raporunda sanık Furkan Toker'in olay günü makas atarak ve diğer araçlarla yarış halinde ilerlememiş olsa meydana gelen trafik kazasının kesin olarak önlenebilir olacağı vurgulandı. Bilirkişi raporunda, tutuklu sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli tam kusurlu olduğu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise kazada kusurunun olmadığı belirtildi. Söz alan Furkan Toker de kazadan sonra kaçmadığını belirterek, "Kaza olduktan sonra 'Ben lütfen ölmesin, kalbimi veririm' gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeni ile çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum " dedi.

"KESİNLİKLE KAÇMADIM"

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Furkan Toker ve taraf avukatları hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden Julia İnanch'ın annesi Elena İnanch da duruşmada müşteki olarak yer aldı. Mahkeme başkanı, trafik kazasına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Furkan Toker, "Ben kaza anında kesinlikle kaçmadım. Ben polis arabasının içine kendim bindim. Zaten başım dönüyordu. Keşifte dinlenilen tanığın kaçtığım şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Ben kaçmadım, kaza olduktan sonra da 'Ben lütfen ölmesin, kalbimi veririm' gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeni ile çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum " dedi. Dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Kurulu'na gönderilerek rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Furkan Toker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Trafik Teknik Uzmanı tarafından mahkemeye sunulan 17 sayfalık bilirkişi raporunda tutuklu sanık Furkan Toker'in trafik kurallarına uygun dikkat ve uyanıklıkta geriden gelen, önünde ve yanında ilerleyen diğer araçları kontrol ederek şerit değişikliği yapması ve kaplama üzerindeki araç trafiğini tehlikeye atacak şekilde makas atarak ve diğer araçlarla yarış halinde olacak şekilde ilerlememesi durumunda tarafik kazasının oluşumunun kesin olarak önlenebilir olduğu belirtildi. Trafik kazasının oluşumunda Furkan Toker'in 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu belirtildi.

ÖMER KARADAĞ'IN KUSURUNUN BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Raporda tutuksuz sanık Ömer Karadağ'ın kamera görüntüsüne göre diğer sanıkla yarış halinde olduğu ve olay öncesi şerit ihlalleri yaptığı ancak olayın gerçekleştiği zaman itibariyle diğer sanık sürücüye engel olacak aktif veya pasif bir hareketinin bulunmadığı bu nedenle de kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

İDDİANAME

İddianameye göre 5 Şubat 2019 tarihinde Bakırköy'de meydana gelen olay şöyle oldu: Lise öğrencisi Julia İnanch (17) ile arkadaşı L.H.C. (17), Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindi. Toker, yanında arkadaşı Ali Döne ile sahil yolunu havalimanı tarafından Bakırköy istikametine otomobiliyle seyir halindeyken, Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makaslamak yapmak sureti ile ilerlemeye devam etti. Kazanın meydana geldikleri yere vardıklarında Furkan Toker yolun sağ şeridinde ilerleyen Metin Özdemir yönetimindeki taksiye çarptıktan sonra, yolun sol kısmına sürüklenerek Ömer Karadağ yönetimindeki araca çaptı, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Kazada Julia İnanch çarpışma sonucu açılan kapıdan fırlayarak hayatını kaybetti, L.H.C. ise yaralandı. 2 sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Basit yaralama" suçlarından 4 yıl 3 aydan 25 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.