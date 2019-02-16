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Bakırköy'de tanzim satış noktası

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirildi. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satışı yapılan tanzim çadırlarının birisi de...

Bakırköy'de tanzim satış noktası

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçirildi. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satışı yapılan tanzim çadırlarının birisi de Bakırköy Meydanı'nda açıldı. Sabah erken saatlerde çadıra getirilen sebze meyveler özenle indirilerek, reyona yerleştirildi.
Bakırköylüler market ve pazara göre fiyatları daha uygun olan ürünlere ilgi gösterdi. Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleştiriliyor. 

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