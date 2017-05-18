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Bakırköy'de tankerle süt dağıtımı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () İSTANBUL Ziraat Odası, süt tüketiminin arttırılmasına yönelik bilincin oluşturulması amacıyla bedava süt dağıttı.  Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencilere ve halka 30 tonluk tankerden taze sıcak...

Bakırköy'de tankerle süt dağıtımı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, () İSTANBUL Ziraat Odası, süt tüketiminin arttırılmasına yönelik bilincin oluşturulması amacıyla bedava süt dağıttı. 

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda öğrencilere ve halka 30 tonluk tankerden taze sıcak süt dağıtımı yapıldı.  Meydana kurulan tankerden sürahilere boşaltılan süt, bardaklarla vatandaşlara dağıtıldı.  Vatandaşlar ve öğrenciler Çatalca'nın köylerinden sabah erken saatlerde toplanan sütün tadına baktı.Etkinliğe İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr Yavuz Dizdar da katıldı. Çiğ sütün önemine değinen Dizdar, paket sütlerin yerine çiğ süt kullanılmasını önerdi. Öğrencilere sütün faydalarını da anlatan Dizdar daha sonra vatandaşlara süt dağıttı. 

(FOTOĞRAF)

 

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