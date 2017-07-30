Bakırköy'de serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY'de serinlemek için denize giren İran uyruklu Mostafa Hosseini (41) kayboldu. Deniz polisinin Hosseini'yi denizde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'a gelen İran uyruklu Mostafa Hosseini, öğleden sonra Yeşilköy sahiline gitti.

Burada üç arkadaşıyla denize giren 2 çocuk babası Hosseini kıyıdan uzaklaştı. İyi yüzme bilen ve ülkesinde cankurtaran olarak görev yaptığı öğrenilen Hosseini denize açıldı. Uzun bir zaman geçmesine rağmen Hosseini'nin dönmemesi üzerine, arkadaşları sahildekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kıyıdan arama yaparken, olay yerine sevk edilen deniz polisi de deniz de arama yaptı. Yapılan aramalarda Hosseini bulunamazken havanın kararmasından dolayı denizdeki aramalara ara verildi. Aramaların yarın sabah sürdürüleceği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

