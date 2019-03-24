Bakırköy'de nevruz kutlaması için toplanmalar başladı

İSTANBUL, BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
24 Mart 2019 Pazar 11:43
İSTANBUL, BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
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