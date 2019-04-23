Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR devrildi (1)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL()-BAKIRKÖY'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bakırköy, Sahil yolu, Florya istikametinde seyir halinde olan kağıt yüklü TIR Yeşilyurt Köprüsü altından geçerken, sıkışarak, devrildi. TIR sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırılırken, bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
(FOTOĞRAF)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL()-BAKIRKÖY'de köprü altına sıkışan TIR devrildi. Devrilen TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.