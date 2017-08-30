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Bakırköy'de 150 tekne Atatürk Deniz Köşkü'nü selamladı

BAKIRKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde teknelerle Florya Atatürk Deniz Köşkü önüne gidildi. Tekne sahibi ve teknelerdeki vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü selamladı.  Bakırköy Belediyesi...

Bakırköy'de 150 tekne Atatürk Deniz Köşkü'nü selamladı
BAKIRKÖY Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde teknelerle Florya Atatürk Deniz Köşkü önüne gidildi. Tekne sahibi ve teknelerdeki vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü selamladı. 
Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Yaklaşık 150 tekne denize açılarak Florya Atatürk Deniz Köşkü önünde Mustafa Kemal, silah arkadaşları ve şehitleri andı.  Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliğe Bakırköy'deki balıkçı barınaklarındaki yüzlerce  balıkçı ve  tekne sahiplerinin destek verdiğini bildirdi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu  teknede yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının onurlu mücadelesi sonunda bizlere hediye ettikleri 30 Ağustos Zafer'inin yıldönümünde Atamızı ziyaret ediyoruz.150  tekne dolusu Cumhuriyet yurttaşı ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son yıllarını geçirdiği Florya Atatürk Deniz Köşkü'ne geldik ve ebedi önderimizin şahsında şanlı zaferinizi taçlandıran şehitlerimizi selamladık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bütün kahraman şehitlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla ve özlemle anıyoruz"
 
DENİZDE BAYRAK AÇILDI
Etkinlik sırasında Bakırköy Belediyesi yüzme okulu öğrencisi 6 genç de denizde Türk Bayrağı açtılar.

 

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