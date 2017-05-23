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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "lüks araç" soruşturması

  Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () BAKIRKÖY  Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktukları iddia edilen 101 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "lüks araç" soruşturması

 

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, () BAKIRKÖY  Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktukları iddia edilen 101 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Fenerbahçeli Futbolcu Ozan Tufan'ın da ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi. 

BU SABAH OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu iddia edilen şebekeye yönelik bu sabah operasyonun düğmesine bastı. Soruşturma dosyasında 101 kişi  'şüpheli' sıfatıyla yer alıyor. 46 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor. Aralarında Ozan Tufan'ın da bulunduğu 55 şüpheli hakkında ise ifade alma amaçlı yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen ünlü Futbolcu Ozan Tufan'ın da soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı, ardından da serbest bırakılacağı belirtildi.  Tufan'ın söz konusu soruşturmaya konu yurda kaçak yollarla gelen lüks aracının 3'üncü alıcısı olduğu tespit edildi. Tufan'ın  yapılan soruşturma kapsamında aracı bilerek mi ya da bilmeyerek mi satın aldığı savcılık tarafından araştırılıyor. 

Öte yandan soruşturmaya konu lüks araçlara da el konuldu. Söz konusu soruşturma aylar öncesinden başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakcılığından dolayı bir kısım şüphelilere fiziki ve teknik takip yaptı. Daha sonra takip edilen şüphelilerin, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı ve soruşturma genişletildi. 

 

 

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