Bakımı yapılan peçeli baykuş, doğaya bırakıldı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na 3 ay önce yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli baykuş, bakımının ardından doğal hayatına...
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na 3 ay önce yavru ve bakıma muhtaç olarak getirilen peçeli baykuş, bakımının ardından doğal hayatına bırakıldı.
Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, farklı bir konuğa ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlar tarafından bulunup, merkeze getirilen yavru peçeli baykuş, bakım altına alındı. Baykuş, veterinerler tarafından son kontrolleri yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı. Merkezde görevli veterinerlerinden Hasan Kılıç, peçeli baykuşun 3 ay önce kliniğe getirildiğini belirterek, "Yaklaşık 3 ay boyunca yavru baykuşun tedavi ve bakımlarını veteriner arkadaşlarımızla birlikte aksatmadan yaptık. Bugün de sağlıklı bir şekilde doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tesise gerçekleştirdiği ziyarette peçeli baykuşla bir süre ilgilendi. Veteriner hekimlerden yavru baykuş hakkında bilgi alan Başkan Zolan, konunun hassas bir şekilde takip edilmesi talimatı verdi.
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