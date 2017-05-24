Bakım ve yardıma muhtaç 1 milyon 335 bin 451 kişiye aylık

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2016 yılında bakım ve yardıma muhtaç 1 milyon 335 bin 451 kişiye toplam 4 milyar 763 milyon 796 bin 669 TL ödeme yapıldığını belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Bakan Kaya'nın cevaplaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, '2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara aylık bağlanması hakkında kanun' kapsamında, Zonguldak ve Türkiye'de bakıma ve yardıma muhtaç kaç kişi olduğunu ve bu kişilere yapılan yardım miktarını sordu. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, soru önergesine verdiği cevapta Türkiye genelinde toplam 1 milyon 335 bin 451 bakım ve yardıma muhtaç kişi olduğunu, 2016 yılında bu kişilere toplam 4 milyar 763 milyon 796 bin 669 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Kaya, cevabında şöyle dedi:

"Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı alan 284 bin 951 kişi, yüzde 40-69 arası engelli aylığı alan 338 bin 814 kişi, engelli yakını olup da aylık alan 91 bin 478 kişi, yaşlılık aylığı alan 620 bin 19 kişi, hafif silikosiz aylığı alan 126 kişi, orta silikosiz aylığı alan 36 kişi, ağır silikosiz aylığı alan 27 kişi."

Zonguldak'ta ise bakım ve yardıma muhtaç 5 bin 635 kişiye ödeme yapıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI