Bakım maaşı almak için mücadele ettiği engelli oğlu kazada öldü

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de, yüzde 91 engelli raporu olmasına rağmen çeşitli bürokratik engeller yüzünden annesine evde bakım maaşı bağlanmasını bekleyen doğuştan serebral palsi hastası olan ve belden aşağısı tutmayan 12 yaşındaki Ayberk Demir, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan Kaymakamlığı'nda memur olan ve Mersin'de oturan Funda Demir, belden aşağısı tutmayan oğlu Ayberk Demir'e bakmak için istifa edip, evde bakım maaşına müracaat etti. Ancak 3 yıl süren mücadelesine karşın maaş ödenmeyen Demir, 2014'de memuriyete dönüp İstanbul'a atandı. Ailesiyle İstanbul'da yaşayan Demir'e yüzde 91'lik rapor ile evde bakım maaşı da bağlandı. 2 yıl sonra Ayberk'in isteği üzerine tekrar Mersin'e dönen Funda Demir, adres değişikliği nedeniyle kesilen evde bakım maaşı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü'ne başvurdu. 3 yıl mücadele etmesine karşın maaş alamadığı Mersin İl Müdürlüğü, İstanbul'da kabul edilen raporu önce kabul etmedi, ardından başvuruyu kabul etti ama geçen sürede herhangi bir işlem yapmadı. Evde bakım maaşı almak için yaklaşık bir yıl süren yeni bir mücadeleye başlayan anne ile oğlu Niğde'de 13 Mayıs'ta trafik kazası geçirdi. Kendi kullandığı otomobille uçuruma yuvarlanan Funda Demir ağır yaralanırken engelli oğlu Ayberk ise yaşamını yitirdi.

Ayberk'in cenazesi Mersin'e getirilerek çok sevdiği Beşiktaş forması ile son yolculuğuna uğurlandı. Güneykent Mezarlığında gözyaşlarıyla defnedilen Ayberk'in ardından babası Murat, ağabeyi İlkay ve ablası Merve gözyaşlarına boğuldu.

MAAŞLARI ONLARA KALSIN

Oğlunun mezarı başında ağlayan ve Ayberk'in son giydiği kıyafet olan Beşiktaş formasını öpüp koklayan baba Demir, "Daha bir maaş bile alamadı, çok uğraştık. Onlara kalsın maaşları. Çocuğum gitti benim. Bu saatten sonra ne söyleyebilirim. Çok uğraştık. 'En son bağlanacak, karar gelecek, tebligat gelecek' dediler. Şimdi maaşı alacağı zaman çocuğum gitti. Çok üzgünüm" dedi.

YARDIM İSTEMİŞTİ

Kazada ağır yaralanan halen Niğde Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan anne Funda Demir ise, kazadan günler önce 'ya özel olarak yaptığı açıklamada yetkililere seslenmiş, yetkililerin bir annenin değil, engelli bir çocuğun sesini duymalarını isteyerek maaşın bir an önce bağlanmasını talep etmişti.

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