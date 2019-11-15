Bakıcı dehşetini kamera ortaya çıkardı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Çetin B., sağlık sorunları olan 3 çocuğuna bakması için tuttuğu bakıcı A.E.'nin, evdeki kamera sayesinde küçük oğlu H.B.'yi dövdüğünü gördü. Bakıcı hakkında şikayetçi olan baba Çetin B., "Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Bu işin arkasını bırakmayacağım" dedi.Olay, geçen cuma günü Cumhuriyet Mahallesi'nde Çetin B. (45) ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin B., külseratif kolit, görme kaybı ve hafif düzeyde zeka geriliği bulunan oğlu A.M.B.'nin (16), hastanede yattığı dönemde, hasta bakıcı aracılığıyla A.E. ile tanıştı. Çetin B., kalacak yeri olmadığını söyleyen A.E. ile çocuklarına bakıcılık yapması için anlaştı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Çetin B., A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir hareketini görmeyince kamera kayıtlarını izlemedi.A.M.B.'nin, bakıcı A.E.'nin kardeşi H.B.'yi darbettiğini söylemesi üzerine de kamera kayıtlarını geriye dönük izledi. Çetin B., küçük oğlunun bakıcısı tarafından darbedildiğini gördü.Baba, A.E.'yi uyardı. Bir kaç gün sonra ise bakıcı, evdeki 7 bin 800 lira ile bazı eşyayı alıp, kayıplara karıştı.Çetin B. de savcılığa giderek şikayetçi oldu. Babanın savcılığa delil olarak sunduğu görüntülerde, kahvaltı sırasında A.M.B. ile H.B. kavga ediyor. H.B. sofradan kalkıyor. Bu sırada telefonla konuşan A.E. ise H.B.'yi kolundan sertçe tutup sofraya oturtuyor. A.E., çocuğun yüzüne vuruyor. Görüntüde H.B.'nin burnunun kanadığı da görülüyor.'ÇOCUKLARINI DÖVMEYECEK BİRİNİ BUL'Yaşananları büyük oğlu A.M.B. sayesinde öğrendiğini belirten Çetin B., "Hastanede yatarken, bir bakıcı vasıtasıyla A.E. ile tanıştık. Kendisi gidecek yerinin olmadığını söyledi. Bizim de bakıcıya ihtiyacımız olduğunu ancak maaş veremeyeceğimizi ve evimizde kalabileceğimizi söyledim. O da kabul etti. Çocuğumun durumunu da biliyordu. Ben evde yokken, sofrada oğlumu darp etmiş. Büyük oğlumun haber vermesiyle durumdan haberdar oldum. İlk geldiğinde tedbir olarak eve kamera taktırmıştım. Ancak kötü davranmadığını görünce kayıtları izlememeye başladım. Oğlum durumu haber verdikten sonra geriye dönük kayıtları izledim ve oğlumu darp ettiğini gördüm. Kendisine bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini söyledim. Bana, 'Çocuklarını dövmeyecek bir bakıcı bul' dedi. Birkaç gün sonra bir gece yarısı 7 bin 800 lira para ile bir takım eşyaları alıp kayıplara karıştı. Kendisinden şikayetçi oldum" dedi.'ÇOCUKLARIMA KİMSE DOKUNAMAZ'Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını söyleyen Çetin B., yaşanan olayın takipçisi olacağını belirtti. Çetin B., "Görüntüleri izlediğimde şoke oldum. Moralim çok bozuldu. Onun cezasını kendim vermek istedim. Ancak kanunların da en ağır cezayı vereceğinden eminim. Şikayetçi olacağımı tahmin ettiği için evi terk etti. 3 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Onların her ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. Çocuğumun gözyaşlarına dayanamıyorum. Çocuklarıma kimse dokunamaz" ifadelerini kullandı.