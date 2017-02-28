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Bakanlık'tan 'yol ücreti' açıklaması

Ümit KOZAN / ANKARA, ()  - İZMİR'de engelli milli sporcu Büşra Ün'den gittiği noterde merdiven çıkamadığı için evraklar yanına getirildiğinden 17.74 TL yol ücreti alınması olayına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ el koydu. Bakanlık...

Bakanlık'tan 'yol ücreti' açıklaması

Ümit KOZAN / ANKARA, ()  - İZMİR'de engelli milli sporcu Büşra Ün'den gittiği noterde merdiven çıkamadığı için evraklar yanına getirildiğinden 17.74 TL yol ücreti alınması olayına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ el koydu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hareket geçen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Noterler Birliği'ne konuyla ilgili bir yazı yazdı. Bakanlık, konunun incelenerek fazla ücret alındığının tespiti halinde fazlalığın ilgilisine iadesinin sağlanmasını ve ilgili Noter hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanununun 125. ve devamı maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI

Tekerlekli sandalye tenisinde milli sporcu Büşra Ün, 25 basamaklı merdiveni çıkamadığı için noter görevlisi tarafından imzalaması gereken evrakın yanına getirildiğini, işlem sonucunda aldığı makbuzda da 17,74 TL yol ücreti görünce şaşırdığını sosyal medya hesabında paylaşması üzerine olay ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla hareket geçen Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Noterler Birliği'ne konuyla ilgili bir yazı yazdı.

FAZLA ÜCRET İADE EDİLSİN

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı'na gönderilen yazıda "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerden İzmir 16. Noterliği'nce, engelli vatandaşımız Büşra Ün'den merdivenleri çıkamadığı için yol ücreti tahsil edildiği anlaşılmıştır"denildi. Bakanlık, konunun incelenerek fazla ücret alındığının tespiti halinde fazlalığın ilgilisine iadesinin sağlanmasını ve ilgili Noter hakkında 1512 sayılı Noterlik Kanununun 125. ve devamı maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

ENGELLİLERDEN YOL ÜCRETİ ALINMAYACAK

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, 'Özürlülerin Ulaşabilirliği' konusuyla ilgili 1 Ağustos 2012'de Türkiye Noterler Birliği'ne yazı gönderdi. Öncelikle Noterlik dairelerinin özürlülerin ulaşabilirliğine uygun hala getirilmesinin vurgulandığı yazıda, bunun mümkün olmadığı durumlarda da, noterlik dairesinin bulunduğu bina kapısına kadar gelip de binanın özürlülerin ulaşabilirliğine uygun olmaması nedeniyle noterlik dairesine giremeyen engelli vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanması, imzasının veya parmak izinin binanın kapısının dışında alınması suretiyle işlemin tamamlanması, Noterlik Kanununun 83. maddesindeki daire dışında sayılmayacağı ve Noterlik Ücret Tarifesi gereğince yol ödeneğine tabi olmayacağına yönelik görüş belirtildi. Bakanlığın bu görüşüne istinaden Türkiye Noterler Birliğince 11 Eylül 2012'de "Genel Yazı" ile engellilerden yol ücreti alınmamasına ilişkin karar tüm noterliklere duyurulduğu ortaya çıktı.

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