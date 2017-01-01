Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile ilgili ilk açıklama
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile ilgili...

Bakanlar Özhaseki ve Özlü yeni yıla komandolarla girdi

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () – ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yeni yıla Kayseri 1'inci Komando Tugayı askerleri ile karavana yiyip sohbet ederek girdi. Bilim Merkezi’nin açılışı...

Bakanlar Özhaseki ve Özlü yeni yıla komandolarla girdi

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () – ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yeni yıla Kayseri 1'inci Komando Tugayı askerleri ile karavana yiyip sohbet ederek girdi.
Bilim Merkezi’nin açılışı başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün gün içerisinde yaptığı ziyaretlerin son durağı geçen 17 Aralık’ta Talas Caddesinde yaşanan bombalı saldırıda 14 şehit veren ve 1'inci Komando Tugayı oldu. Askerlerle karavana yiyip sohbet eden bakanlar, ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Sınır Ötesi operasyonlarına asker gönderen Tugayın askerlerine moral verdi.
Bakanların Komando Tugayına yaptığı ziyarete Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55