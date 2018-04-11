Bakanlar Fakıbaba ile Elvan, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA, () - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, işgalden kurtuluşun 98'inci yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan sabah saatlerinde uçakla GAP Havaalanı'na geldi. Kente gelen bakanları; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bürokratlar ile partililer karşıladı. Kendilerini karşılayanlarla tokalaşan bakanlar daha sonra uzun araç konvoyu eşliğinden kent merkezine hareket etti.



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