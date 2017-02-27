Bakanın konvoyu ilerlerken ateş açtı, adli kontrolle serbest kaldı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık'ın bulunduğu konvoy dün TEM yolunda ilerlerken, düğün konvoyunda kurusıkı tabanca ile havaya ateş açan 19 yaşındaki Berat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Dün, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın bulunduğu konvoy Derince'ye giderken konvoyun sonundaki araçta bulunan partililer polisi arayarak, TEM yolu Hereke mevkiinde bir araçtan havaya ateş açıldığını bildirdi. Polis, plakası belirlenen aracı takibe aldı. Düğün konvoyunda bulunan araçtan ateş açıldığını tespit eden polis, Berat T.'yi Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gözaltına alındı.

Berat T.'nin ateş açtığı silahın kurusıkı olduğu, tabancayı mahallede bulunan evine bıraktıktan sonra kız arkadaşıyla buluştuğu, kullandığı aracın ise arkadaşına ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Berat T. bugün adliyeye sevk edildi. Berat T. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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