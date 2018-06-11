Bakanın evinin önünde davul çalıp, mani ile ek gösterge istedi

Trabzon'un Zağnos Vadisi'nde, Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları, daha önce, kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına yönelik taleplerini seslendirdikleri türkü ile dile getirdi. 3600 ek gösterge için kemençe eşliğinde yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türkü söyleyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi ve arkadaşlarının bu görüntüleri de paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlendi.
BAKANIN EVİ ÖNÜNDE DAVUL ÇALDI, MANİ SÖYLEDİ
Merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini isteyen gelir uzmanları, taleplerini Maliye Bakanı Naci Ağbal ve hükümet yetkililerine iletmek için bu kez farklı bir eylem düzenledi. 'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen kafasına kovboy şapkası takan gelir uzmanı Alay Hamzaçebi, sahur vakti gittiği Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın evi önünde davul çalıp, mani söyledi, taleplerini yineledi.
'EFSANEMİZ OLACAKSIN'
Sahur vakti Bakan Ağbal'ın oturduğu site önünde davul çalan gelir uzmanı Hamzaçebi'nin seslendirdiği maninin sözleri ise şöyle:
"Twitterden tweet attık, gazeteye ilan verdik
Kemençeli klip çektik medyada haber oldu
Sesimizi hiç duymadın, derdimiz nedir sormadın
Bizi evlattan saymadın bir büyüklük yapmadın
Geldik sizin mahalleye, davul çalıp söylemeye
Sesimizi duyurmaya, derdimizi anlatmaya
Merkez taşra eşitlensin, adalet yerini bulsun
Sınavlar hemen açılsın, Maliye'ye 3600 verilsin
Teşkilata huzur gelsin, efsanemiz olacaksın
Sayın bakan, sayın bakan, bakanımız Naci Ağbal."
'SESİMİZİ DUYURAMADIK ANLAŞILAN'
Trabzonlu gelir uzmanı Hamzaçebi, 3600 ek gösterge talebi için bugüne kadar yaptıklarıyla seslerinin duyulmadığından yakındı. Hamzaçebi, "3600 ek gösterge talebimiz için sayın bakanımızın mahallesine gittik. Daha önce tweetler attık, gazetelere ilanlar verdik, video klipler çektik. Sesimizi duyuramadık anlaşılan. Bu mübarek ramazan ayının Kadir gecesinde, Maliye çalışanlarının dertlerini, sorunlarını duyurmak, sahurda da kendisini uyandırmak amacıyla davul eşliğinde taleplerimizi tekrarladık. Umarız sesimiz duyulmuştur" dedi.
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