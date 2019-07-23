Bakanı Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu.Yüksekova Selehaddin Eyyubi Havalimanı'na inen Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler karşıladı.Bakan Pekcan ve beraberindekilerin ilk durağı helikopterle geçtikleri Türkiye İran sınırdaki Esendere beldesi oldu. Pekcan ve Hisarcıkloğlu Hudut Tabur Komutanlığı'nda askerlerle öğlen yemeği yedikten sonra gümrük kapısını sahasına geçerek incelemelerde bulundu. Buradaki görevlilerden sınır kapısı ile ilgili bilgi alan Bakan Pekcan, Oda ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşerek sıkıntılarını dinledi. Bakan Pekcan ve Hisarcıklıoğlu, Yüksekova'dan sonra da helikopterle Hakkari merkeze geçti.

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