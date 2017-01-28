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Bakanı Arslan: Dedeler, yatırımlarımızı torunlarından önce görüyor (2)

‘’ÇANAKKALE KÖPRÜ İHALESİ ŞAMAR GİBİ ÇARPTI’’ Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti iktidarının ecdadından aldığı dersle yol aldığı görüşünü savunarak, "Hedeflerimizi yükse tutuyoruz. Bu nedenle...

Bakanı Arslan: Dedeler, yatırımlarımızı torunlarından önce görüyor (2)

‘’ÇANAKKALE KÖPRÜ İHALESİ ŞAMAR GİBİ ÇARPTI’’

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti iktidarının ecdadından aldığı dersle yol aldığı görüşünü savunarak, "Hedeflerimizi yükse tutuyoruz. Bu nedenle de gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Eğer, Cumhurbaşkanının Başbakanın desteği yoksa, bizim övünecek bir şeyimiz yok. Onların desteği ile bizler övünülecek şeyler yapıyoruz" dedi.
İki gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini yaphtıklarını anlatan Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"15 Temmuz'da olduğu gibi reisi ile birlikte topyekûn birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, ülkemizin başına örülmek istenen çorap onların başına örüldü. 2 gün önce yapılan ihale şamar gibi onların yüzüne çarptı. Japonya, Kore, Çin ve İtalya gibi ülkeler köprü konusunda tecrübeli işletmelerin ilgisiyle karşılaştı. Dünya çapında başarıları ile bilinen ülkemizin işletmeleri de bu ihaleye teklif verdi. Biz, Türkiye’nin geleceğine ekonomisine, istikrarına güveniyoruz dediler. Bu teklifler , Türkiye düşmanlarının yüzüne şamar gibi çarptı. Ülkemizi 2023- 2053 ve 2071’e emin adımlarla götüreceğiz. Son 14 yılda yapılan yatırırım tutarı 2.5 milyarın üzerindedir. Kayseri’de bölünmüş yol miktarını 5 kat fazlaya çıkarmış durumdayız. Bölünmüş yolun yüzde 90’ını değiştirmiş durumdayız. Kayseri’de 18 projede çalışma yürütüyoruz. 6 projenin ihale aşamasına geldik. Kayseri bilsin ki 14 yıldır yaptıklarımızın üstüne daha fazlasını yaparak geleceğe taşıyacağız. Kayseri önemli bir lojistik merkezidir. Yüksek hızlı tren Kayseri ye gelmelidir. Cumhurbaşkanının talimatları var."
BAKANLARA LPG'Lİ SEYYAR ISITICI
Açılışa katılan bakanlar Mehmlet Özhaseki ve Ahmet Arslan başta olmak üzere protokol çadırı ve çevresi 10 seyyar LPG'li ısobalarla ısıtıldı. Sıfırın altında 9 derece soğukta yapılan açılış sırasında bakanlar ve protokol mensupları yanlarındaki  sobalarla  soğuk havadan etkilenmemeye çalıştılar.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılış anısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Çevre  Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye kök boyalı Yahyalı halısı hediye etti.

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