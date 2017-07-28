Bakan Zeybekci’ye çiçekli karşılama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, kabinede tekrar yer almasının ardından memleketi Denizli’ye ilk ziyaretini yaptı. Bakan Zeybekci, Çardak Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

Memleketi Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci için Çardak Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Bakan Zeybekci, kendisini bekleyen kalabalıkla tek tek selamlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Ak Parti İl Başkanı Necip Filiz, Bakan Zeybekci’yi tebrik ederek çiçek takdim etti. Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk tarafından Bakan Zeybekci’ye milli irade temalı bir tablo hediye edildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hafta sonunu kentte geçirerek çeşitli temaslarda bulunacak.

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