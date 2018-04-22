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Bakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attı (2)

BAKAN ZEYBEKCİ, İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 CHP'Lİ VEKİLİ ELEŞTİRDİ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. AK Parti Denizli milletvekilleri...

Bakan Zeybekci, yaptırdığı dini yüksek ihtisas merkezi ve caminin temelini attı (2)

BAKAN ZEYBEKCİ, İYİ PARTİ'YE GEÇEN 15 CHP'Lİ VEKİLİ ELEŞTİRDİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu ve Cahit Özkan'ın da katıldığı kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP'den istifa ederek, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilini eleştirerek, "Türkiye'nin dünyadaki değişime ayak uydurmasını hazmedemeyen, tekerine çomak sokmak isteyen, 'Türkiye tekrar birileri tarafından yönetilsin, tekrar topladığı 100 liralık verginin 87 lirasını faize versin, 13 lirasıyla ödeyemediği o memur maaşlarını IMF'den borçlansın ve Türkiye tekrar bir yerlerden ekonomi bakanları gelsin, buyruk ve emir gelsin' diyenler, bunu isteyenler bakın nasıl beraber hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. 15 CHP milletvekili istifa etmiş başka bir partiye girmiş. Sebep?" diye konuştu.
'HEDEF ERDOĞAN'
Bakan Zeybekci, Türkiye'nin saldırı altında olduğunu belirterek, "Bütün o ilkelerini bırakarak bir araya gelerek tek hedefleri var; o da Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almak, karşısına çıkmak. O da Türkiye'ye nasıl zarar veririz onu planlamak. Daha çok gelişme olacak, göreceksiniz. Kumaşlar ve iplikler pazara çıkacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendilerinin Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkma cesareti var mı? Yoktur. Yine başka şeyler yapmaya çalışacaklar. Biz bir ve beraber olacağız. 'Mevzubahis vatansa, milletse gerisi teferruattır' diyeceğiz" diye konuştu.
Bakan Zeybekci, kongredeki konuşmasının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi Vakıf Müdürlüğü binası temel atma törenine geçti.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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