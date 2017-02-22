Bakan Zeybekci: Türkiye ve İtalya'yı yan yana getirebilmek son derece önemli

Mehmet İlkay ÖZER - Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,()-EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye-İtalya İş Forumu'nun kapanış oturumuna katıldı. Zeybekci: "Türkiye'nin çevresi dediğimiz bu çevrede inanılmaz iş fırsatları var. Afrika uzak gibi görünse de, Türkiye için yakın dediğimiz yerlerde ortak iş birliği ile ilgili güzel kararlar aldık. İki ülkenin tarihinde belki de ilk defa olacak, iki bakan ilk defa üçüncü ülkelere birlikte gideceğiz. Orada birlikte Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcileri ile oradaki fırsatları kovalayacağız." dedi.

Türkiye ve İtalya'dan iş dünyası temsilcileri, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda buluştu. Foruma Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İtalyan Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanı Mehmet Büyükekşi ve iki ülkenin iş dünyası temsilcileri katıldı.

"TÜRKİYE'NİN ÇEVRESİ DEDİĞİMİZ BU ÇEVREDE İNANILMAZ İŞ FIRSATLARI VAR"

Kapanış oturumunda bir konuşma yapan Bakan Zeybekci yapılan toplantılarda çok önemli kararlar aldıklarına belirterek, "Gerek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, gerek ticaret hacmimizin arttırılması, özellikle Türkiye'nin çevresi dediğimiz bu çevrede inanılmaz iş fırsatları var, gerekse Afrika'da uzak gibi görünse de Türkiye için yakın dediğimiz yerlerde ortak iş birliği ile ilgili güzel kararlar aldık. İki ülkenin tarihinde belkide ilk defa olacak, iki bakan ilk defa üçüncü ülkelere birlikte gideceğiz. Orada, birlikte Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcileri ile, oradaki fırsatları kovalayacağız. Türkiye ile İtalya rakip değil. İki ülke birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Bu iki ülkeyi yan yana getirebilmek son derece önemli" dedi.

"ORTAYA BİR PARA KOYMAK LAZIM"

İki ülkenin birlikte iş yapabilmesi için Türk ve İtalyan Eximbank'larının imzalamış oldukları anlaşmanın önemine değinen Zeybekci, "Bu konu ile ilgili bir arzu var. Bu üçüncü ülkelerle ilişkilerle ilgili en önemli şey, çok güzel ve hızlı bir İtalyan arabamız var ama yakıt yoksa bu araba bir anlam ifade etmiyor. Bugün Türk ve İtalyan Eximbank'larının imzalamış oldukları anlaşma son derece önemli. Ortaya bir para koymak lazım. Kaynak koymak lazım ki hedefe gidebilelim. Bu Türk ve İtalyan iş dünyası için aranan bir şey." şeklinde konuştu.

"2017 YILI İÇİNDE İTALYA'DA TÜRK TİCARET MERKEZİ'Nİ AÇACAĞIZ"

Bakan Zeybekci, Türkiye ve İtalya'nın ekonomik işbirliği için karşılıklı ticaret merkezleri açılacağına dikkat çekerek, "Biz bu dönemde Türk Eximbank'ın sermayesini güçlendirme anlamında çok önemli adımlar attık. Şu anda Türk Eximbank, Kore'den sonra ikinci sırada. En kısa zamanda bir numara olmayı düşünüyoruz. İtalya'nın dünyada açtıkları ilk yatırım ofisinin Türkiye'de İstanbul'da açılmış olması son derece önemli bir göstergedir. Bizde 2017 yılı içinde İtalya'da Türk Ticaret Merkezi'ni açacağız. Bu Türkiye'nin, bakanlığımızın TİM'le beraber geliştirdiğimiz çok önemli bir projedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK DÜNYADAKİ EN İDDİALI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Zeybekci, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara destek ve yardım edeceklerine değinerek, "Şu anda Türkiye olarak dünyadaki en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. Türkiye'de sağlık teknolojileri, petro kimya teknolojileri ve Metalurji alanları da dahil olmak üzere yatırım yapmak isteyen şirketler bizzat gelecekler Ekonomi Bakanlığı'nda benim kapıma. Kapımız sonuna kadar açık. Oturacağız, beraber karar vereceğiz. Sizlerle şartları birlikte konuşacağız. Her şirketin yatırımı için ayrı bir teşvik düzenleyeceğiz. Hükümet olarak şu anda parlamentodan almış olduğumuz çok güçlü bir yetki var. Bu yetkiyi de sizlerle kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyacağım" dedi.