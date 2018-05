Bakan Zeybekci: S&P'nin nedense biraz acelesi var

DENİZLİ'ye çeşitli ziyaretler ve temel atma töreni için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret etti. Bakan Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini eleştirerek, "Bu Standard&Poor's'un nedense biraz acelesi var. 2015 yılı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum. Aylar sonra yapacağı değerlendirme ve açıklamayı seçim öncesi yapmak gibi bir acelesi vardı. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım" dedi.

Denizli'ye gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Valiliği ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen iki bakan, Denizli'deki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Denizli'deki yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Zeybekci ise basın mensuplarının sorusu üzerine, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin tüm derecelendirme kuruluşlarının tahmininin üzerinde büyüme rakamları yakaladığını belirterek, şunları söyledi:

"2018 yılı ilk çeyreğiyle ilgili büyüme rakamları yine tahminleri aşacak. Yine belki ikinci, üçüncü defa revizelere neden olacak. 'Yüzde 7 artı', yani yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılı ilk çeyrek gerçekleşecek ve ihracat da her ay rekor kırarak 170 milyar doların üzerine çıkacak. Bu Standard&Poor's'un nedense biraz acelesi var. 2015 yılı seçimlerinde çok iyi hatırlıyorum. Aylar sonra yapacağı değerlendirme ve açıklamayı seçim öncesi yapmak gibi bir acelesi vardı. Siyasetin yeni bir döneme hazırlandığı, özel sektör yatırımlarının bu kadar yoğunlaştığı, ihracatın büyük bir coşkuyla gerçekleştiği bu dönemde Standard&Poor's gibi yaklaşımları bekliyoruz. Bunlara karşı uyanık olmamız lazım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pazartesi günü sabahın köründe Türkiye'nin notunu düşürmekle ilgili adım atanlar da bunlardır. Türkiye her şeye, bütün bu negatifliklere, her türlü kasta rağmen göreceksiniz barış ve huzur içinde, özel sektör kamu işbirliğiyle, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemleriyle her alanda ve sektörde birlikte olacak."

SURİYELİ ÇOCUK, BAKAN KOLTUĞUNA OTURDU

İki bakan daha sonra Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen DSİ'nin temel atma törenine geçti. Bakanlar Eroğlu ve Zeybekci, Denizli'de DSİ tarafından 374 milyon liraya yapılacak 14 tesisin toplu temel atma ve 3 tesisin açılış törenine katıldı. Orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi. Tören alanında bakanların ve protokolün oturduğu alana gelen Suriyeli bir çocuk, konuşma için yerinden kalkıp kürsüye giden Bakan Eroğlu'nun koltuğuna oturdu. Rahatlığıyla dikkat çeken çocukla Bakan Nihat Zeybekci ve AK Parti Milletvekili Sema Ramazanoğlu, bir süre sohbet etti. Çocuk, Bakan Eroğlu gelince oturduğu yerden kalktı bu kez de konuşma yapan Bakan Zeybekci'nin koltuğunda oturdu.

'10 DEV PROJENİN 6'SI TÜRKİYE'DE YAPILIYOR'

Törende konuşan Bakan Eroğlu, temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 28 milyon 130 bin metreküp içme suyu iletiminin sağlanacağını, günlük 100 bin metreküp içme suyunun arıtılacağını, 88 bin 420 dekar zirai alanın suya kavuşacağını, 1 ilçe, 7 mahalle ve 1970 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağını söyledi. Bakanlık ve hükümet olarak yatırımlar yaptıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle dedi:

"Temel atıyoruz, açılışlar gerçekleştiriyoruz. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin farkı bu. Türkiye büyüyor ve gelişiyor. Muhteşem bir dönüşüm yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor. Aslında bu milletin bir seçimi. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacak bir milat ve güzel bir gün. Tüm dünyada ekonomik kriz varken, neticede bakıyorsunuz dünyada yüzde 7.4'le bütün OECD ülkelerini, bütün gelişmiş ülkeleri geçerek büyümeyi gerçekleştiren bir hükümet var. Büyük yatırımlar yapan hükümet var. Dünyada şu anda 10 tane dev projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Türkiye böyle bir ülke. Bunun önünü kesmek için gerçekten çok plan ve hileler yapılıyor. Bu hain ülkelerin, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hesabını bozacak olan gün 24 Haziran'dır."

Eroğlu ve Zeybekci, törenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı ziyaret etti ve esnafla bir araya geldi.



