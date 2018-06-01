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Bakan Zeybekci, selden zarar gören Güney ilçesine ziyaret etti

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladığı toplantının ardından geçen çarşamba günü şiddetli sağanak sonucu oluşan selden büyük zarar gören Güney ilçesini...

Bakan Zeybekci, selden zarar gören Güney ilçesine ziyaret etti
EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladığı toplantının ardından geçen çarşamba günü şiddetli sağanak sonucu oluşan selden büyük zarar gören Güney ilçesini ziyaret etti.
Güney ilçesinde geçen çarşamba akşamı dolu yağışının ardından başlayan sağanak, büyük zarara yol açtı. Sokak ve caddeleri göle dönüştüren yağmur nedeniyle bazı evleri su basarken, yolların ise çökmesine neden oldu. Yollardan selin etkisiyle sökülen parke taşları ve molozlar, ilçeyi savaş alanına çevirdi. Tarım arazileri de selden nasibini aldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sel felaketi yaşanan ilçeyi ziyaret etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladığı toplantının ardından ilçeye geçen Bakan Zeybekci'ye; Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan da eşlik etti. Bakan Zeybekci, Güney Kaymakamı Vekili Fatih Bayram ve Güney Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Ayhan'dan sel zararı hakkında bilgi aldı. Zarar gören tarım arazilerini yerinde inceleyen Bakan Zeybekci, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin mağdur olan vatandaşların yanında olduğunu, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

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