Bakan Zeybekci: Mazeret yok ihracata devam (2)

"GÖRÜŞ FARKLILIKLARI EKONOMİK FAALİYETLERE YANSIMAMALI"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, temmuz ayı ihracat rakamlarının açıklandığı Vestel City'deki toplantı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya'nın Avrupa Komisyonu'na Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Türkiye'nin faaliyetlerinin durdurulması konusunda verdiği teklifle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Zeybekci, iki ülke arasındaki görüş farklılıklarının ekonomik faaliyetlere yansımaması gerektiğini söyledi. Ekonomik ilişkilerin negatif olmasının iki ülkenin de zararına olacağını belirten Bakan Zeybekci, şöyle dedi:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili şu anda böyle bir yöntem, böyle bir mekanizma söz konusu değil. 21 Aralık 2016 tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi'nden oy birliği ile Türkiye'yi de Gümrük Birliği güncellenmesiyle ilgili yetki talep etti. Bu yetkinin geri alınmasıyla ilgili, bunu isteyen, negatife dönülmesiyle ilgili süreç bellidir. Almanya'daki dostlarımıza defalarca söylediğimiz bir şey var; Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerinin negatif olması, sorunlu olmasında, eksiye gitmesinde iki ülke de kaybeder. Doğrudan ticaretimiz yaklaşık olarak 35 milyar doların üzerinde. Türkiye'de veya Almanya'da yatırım yapan Türk şirketlerinin ürettikleri ticaret hacimlerine baktıkları zaman da 100 milyar doların üzerindedir. Dolayısıyla zarar gören her iki ülke olacağına göre negatif gelişmelerden sevinen ve ya kazananın kim olacağına aklı selim olarak iyi düşünmek lazım."

Bakan Zeybekci, ekonomik ilişkilerin bozulan diğer ilişkileri düzeltme yolu olduğunu anlatırken, Alman dostları ile bire bir temaslarında "Siyasi, bölgesel görüş farklılıkları, bazı alanlarda çelişkiler olabilir. Ama bunların hiçbirisine ekonomik menfaatler malzeme edilmez" dediğini ifade ederken şöyle dedi:

"Ekonomik menfaatlerin malzeme edilmesi veya ekonomik menfaatlerin tartışmaya açılması gibi bir durum söz konusu olduğunda söyleyecek tek bir söz kalmaz. Çünkü ekonomik ilişkiler genel anlamda diğer tüm negatif ilişkileri bir düzeltme platformudur. Bu platformu kaybetmemekte fayda var. Yine bu kapsamda biz Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Bu sene sonuna kadar da olumlu sonuç alma gayretinde, niyeti içinde olacağız. Biz kendi görevlerimizi yapacağız. Avrupa Birliği'nin de kendi sürecini tamamlayacağına inanıyoruz. Pozitif düşünüyoruz."

"İHRACAT HEDEFİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de 500 milyar dolarlık ihracat hedefinden sapma olup olmadığıyla ilgili bir soruya, "500 milyar dolarlık ihracat hedefimizde değişen bir şey yok. Ekonomistlerin öngörüleri dünya dış ticaretinin 34.5 trilyon dolar olacağını varsayıyor. 2016 yılı dünya dış ticareti şu anda 16 trilyon dolar. Gerek petrol fiyatları, gerek emtia fiyatları geri gitti. Hedefimiz, dünya dış ticaretinde yüzde 1.5 pay almaktır. O yönde de emin adımlarla ilerliyoruz. Geçen sene itibari ile yaptığımız ihracat rakamı yüzde 0.9'a ulaştı. Dünya dış ticaretinde daha fazla pay alıyoruz. Tek hedef rakam değil. Dünyadaki gelişmeler de bizi yakından ilgilendiriyor. Biz hedefimizi revize etmedik, o yüzde 1.5 rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Zeybekci ve beraberindekiler, daha sonra tesisleri gezdi.

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()-

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