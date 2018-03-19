Bakan Zeybekci, fotoğrafçısının cenazesine katıldı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlıkta fotoğrafçısı olan Murat Yeşil’in (34) cenaze törenine katıldı.
Bir süredir kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören 3 çocuk babası Murat Yeşil, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Murat Yeşil'in bugün öğle namazı sonrası Çubuk Merkez Kebir Camii’nde kılınan cenaze namazına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, bakanlık personeli ve sevenleri katıldı. Murat Yeşil’in cenazesi, Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlıkta fotoğrafçısı olan Murat Yeşil’in (34) cenaze törenine katıldı.