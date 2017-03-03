Bakan Zeybekci: Ev ev dolaşırım Almanya'da, bunu bilsinler

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya'nın Köln şehrinde yapacağı toplantıya izin verilmemesini değerlendirirken, "Pazar günü Almanya'ya gideceğim. Onların iptal ettiği Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'yle (UETD) toplantısı. İzin vermiyorlar. Kahvehane kahvehane dolaşırım orada. Ev ev dolaşırım Almanya'da, bunu bilsinler. Vatandaşlarımızla buluşuruz biz, hiç merak etmesinler" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Denizli'nin Tavas İlçesi'nde temel atma törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini' anlatacağı toplantıya izin verilmemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Almanya'da çeşitli etkinliklere katılacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Onlar neden rahatsız oluyor biliyor musunuz? Şimdi Almanya'ya gideceğiz pazar günü. Bizim oradaki etkinliklerimizi toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Sebep başka. Sen dünyanın en büyük havaalanını İstanbul'a yaparsan, sen Asya, Avrupa ve Afrika'daki bütün hava trafiğinin merkezini İstanbul haline getirirsen, oradaki bazı merkezler artık merkez olamaz hale gelirse, sen de bunlara razı olacaksın. 'Yari güzel olanın başı beladan kurtulmaz' derler. Bizim yerimiz güzel, Türkiyemiz güzel. Biz de işimize bakacağız" dedi.

Pazar günü Almanya'da gideceğini söyleyen Zeybekci, "Pazar günü ben gideceğim. Bana emrolunan sefere çıkmak, zafer Allah'ındır diyoruz. Almanya'ya gidip Denizlim Derneği'yle Özay Gönlüm'ü anma etkinliği yapacağız. İkincisi de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'yle (UETD) geniş bir katılımla bir araya geleceğiz. Onların iptal ettiği UETD toplantısı. Ama biz baktık, gördük izin vermiyorlar; kahvehane kahvehane dolaşırım orada. Ev ev dolaşırım Almanya'da bunu bilsinler. Vatandaşlarımızla buluşuruz biz, hiç merak etmesinler. Leverkusen'e gidiyoruz. Hannover'e de gidiyoruz. Rabbim bu milletin başını eğdirmesin" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Valilik ziyareti sırasında da kendisine aynı sorunun yöneltilmesi üzerine, "Almanya'dan kendisine yakışanı yapmasını bekliyoruz. Bu konuda Almanya'dan sorunun çözümü için talepte bulanacağımızı beklemesinler. İyi niyetle, akılla sorunun çözülebileceğine inanıyorum. Alman makamlarından bununla ilgili destek almak yakışık olmaz. Biz bu pozisyonda hiç olmadık. Bunun yapılamayacak olmasının da Almanya'ya yakışmayacağını düşünüyorum. Bu sefere gideceğiz. Salon olmasa da yolda buluşacağız, parkta buluşacağız. Lokellerde, evlerinde buluşacağız. Sınır fiziken çizilebilir ama gönüllerde çizilemez. Ben sorunun çözümü ile ilgili olumlu bakışımı sürdürmeye devam edeceğim" dedi.



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