Bakan Zeybekci: Ev ev dolaşırım Almanya'da, bunu bilsinler (2)

TAVAS'TA TOPLU AÇILIŞ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Denizli'nin Tavas İlçesinde, Devlet Su İşleri'nin 100 milyon lira maliyetli 16 tesisinin temel atma törenine katıldı. Tavas Belediyesi önünde düzenlenen törene iki bakanın yanı sıra Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

'DENİZLİ'YE EN ÇOK YATIRIMI BİZ YAPTIK'

Tören alanına geldiklerinde iki bakana Tavas Belediye Başkanı Turan Veli Akyol, ilçede dikilen efe kıyafeti hediye etti. İki bakan kendilerine hediye edilen efe takımının feslerini birbirlerine taktı. Törende ilk konuşmayı yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Denizli'de sulanmadık arazi bırakmayacaklarını, barajlar, göletler inşa edeceklerini belirterek, "Denizli' ye ne gerekiyorsa yapacağız. Denizli hükümet yatırımları açısından unutulmuş bir ildi, AK Parti hatırladı. Denizli'ye en çok yatırım yapan bakanlık Orman ve Su İşleri oldu. Bu yılla beraber 3 milyar lirayı aşıyoruz. Sizlere hizmet etmek bizim için ibadettir. 109 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Vatandaşımıza fidan dağıtıyoruz. Eskiden ormanlara girilmezdi, muhafaza memurları ormancılar,ne bulursa el koyardı, devlet ormancılığı vardı şimdi millet ormancılığı var" diye konuştu.

'EGE GELİŞİM PROJESİ, GAP'TAN BÜYÜK PROJE'

Denizli'yi dünyanın en güzel turizm merkezi yapacaklarını, tabiat turizminin daha çok gelir getirdiğini, zengin turistlerin gelmesi için Büyükşehirle birlikte master plan çalışması yaptıklarını belirten Bakan Eroğlu, "Ege Gelişim Projesi, GAP'tan daha büyük bir proje. 35 tane baraj ve gölet, 80 tane sulama tesisi, tamamen modern 94 dere ıslahı, 3 şehir ormanı, 10 bal ormanı, şimdi bal ormanı kuruyoruz. Burada marka oluşturalım, artık horoz balı mı dersiniz. Şifalı bal güç verir enerji verir" dedi.

'EVET DEMEK İÇİN 100 TANE SEBEP VAR'

Bakanlığın Denizli'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Eroğlu, Denizli'ye yine müjdelerle geldiğini söyledi. Denizli'ye yapılan yatırımların istikrar sayesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Eroğlu şöyle devam etti:

"Bu yapılanlar istikrar sayesinde oldu. İstikrarın devamı için artık 16 Nisan'da sandıklar kurulacak. 16 Nisan'da millet bir şeye karar verecek. Hep birlikte evet inşallah. Çünkü büyük Türkiye için, güçlü Türkiye için, gençlerin istikbali için evet diyoruz. Küresel bir güç Türkiye için hep birlikte kararlıyız. 2023, 2053 hedefleri, 2071 hedefleri için hep birlikte evet diyoruz. Evet dememiz için 100 tane sebep var. Ama bir tanesini söyleyeyim. 1923'ten günümüze kadar tam 65 hükümet gelip geçmiş. Yıllara bölerseniz bir hükümetin ömrü ortalama 17 ay. 17 ayda hükümet kurulacak, bir ay pazarlıklar koalisyon öyle geçecek. Akabinde bakanlar kurulu, Başbakan, Meclis'te hükümet programı okunacak, güven oyu alacak, arkasından bakan koltuğuna oturacak. Tam brifingler alırken, hangi kapıdan gireceğini öğrenene kadar hükümet düşmüş. Bu şekilde büyük projeler yapılabilir mi? Yapılamaz. Onun için bir daha koalisyon dönemleri olmaması için, kısa vadeli hükümetler olmaması, istikrar için 16 Nisan'da hep birlikte evet diyoruz. Tavas'tan da yüzde 100 evet bekliyoruz. Çünkü, bakanımız Tavaslı, başkanınız Tavaslı."

ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATMA KONUSUNU HATIRLATTI

Bakan Eroğlu'ndan sonra Bakan Zeybekci konuştu. Denizli'nin Ak Parti iktidarında hak ettiği yatırımları aldığını ve Ege Bölgesi'nin vizyon kenti olduğunu söyleyen Zeybekci, sadece Denizli'nin değil tüm Türkiye'nin Ak Parti iktidarında büyük yatırımlar gördüğünü belirtti. 2001 krizinin yaşanmaması halinde Türkiye'nin dünyanın 12. büyük ekonomisi olabileceğini söyleyen Zeybekci, "Bugün 2001-2002 krizi olmasaydı, koalisyon belası ve anayasa kitapçığı fırlatılmasaydı, Türkiye'nin dünyanın 16. büyük ekonomisi değil, 12 ya da 13. büyük ekonomisi, Avrupa'nın da dördüncü büyük ekonomisi olacaktı. Kişi başına milli gelirimiz 11 bin dolar değil, 18 bin dolar olacaktı. Ama bazı küresel güçler iki arada bir derede kalalım istiyorlar. Türkiye'de güçlü bir iktidar olsun istemiyorlar. Türkiye kendi belalarından, kendi başına sağına soluna baksın istemiyorlar. Türkiye'de güçlü bir iktidar olsun istemiyorlar. Onlar bizim etrafımızda kuzeyde, doğuda, batıda, çevremizde istedikleri her şeyi yaparken, onlar Türkiye kılını bile kıpırdatmasın istiyor. Onun için bu düzeni kurdular. Onun için 60 darbesini, 80 darbesini, 28 Şubat'ı bu milletin başına sardılar" dedi.

'MİLLET GELECEĞİNE VE BAĞIMSIZLIĞINA OY VERECEK'

Milletin bağımsızlık savaşı verdiğini belirten Zeybekci, "Bu millet bağımsızlık savaşı veriyor, bu ülke bir istikbal ve istiklal savaşı veriyor. Gelecek nesillerin savaşını veriyoruz. Bu savaş bir AK Parti meselesi değildir. 16 Nisan'da AK Parti'ye oy vermeyecek bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek, geleceğine ve bağımsızlığına oy verecek. Bu hain tuzakların, hastalıkların bir daha çıkmaması için bunların kökünü kazıyacak. Birileri artık Türkiye'yi sömüremeyecek. Her seçimden istikrar çıkacak. Kim gelirse gelsin yüzde 51 ile gelecek. Bu milli bağımsızlık ve milletin kaderi meselesi. Bu Tayyip Erdoğan seçimi değil. Her zaman burada kalmayacak. Bu yeni düzenleme Recep Tayyip Erdoğan için değil, herkes için her doğan için. Bu siyaset meselesi de değil. Bu parti meselesi hiç değil milli bağımsızlık, kurtuluş savaşı meselesi. Bazıları artık bir daha Türkiye'yi yönetemeyecek, ülkeyi krize sürükleyemeyecek. Bunun Tayyip Erdoğan ile ne alakası var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yarına çıkacağını kim bilir. Allah uzun ömürler versin ancak o bir fani. Ama bu düzen bu millet için kuruluyor" diye konuştu.

İki bakan daha sonra 16 tesisin temelini birlikte attı. Bakan Eroğlu ve Zeybekci, ardından Denizli Valiliği'ni ziyaret ederek, basın toplantısı düzenledi. Eroğlu, bakanlık olarak Denizli'ye yaptıkları yatırımları anlattı, Zeybekci ise Almanya'daki toplantısının iptal edilmesiyle ilgili değerlendirme yaptı. İki bakan, Başkan Osman Zolan'ı makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()



FOTOĞRAFLI