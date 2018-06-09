Bakan Zeybekci'den, Pamukkale'de iki ayrı açılış

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Semt Polikliniği'nin açılışını, art arda düzenlenen iki ayrı törenle yaptı.Cumhuriyet Mahallesi'nde Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, Cumhuriyet 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaptırılan Semt Polikliniği'nin açılışı için art arda iki ayrı tören düzenlendi. Törenlere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Parti'li Muhammet Subaşıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediyenin kurulduğu 2014 yılından buyana farklı bir belediye anlayışıyla çalıştıkları önemli projelere imza attıklarını söyledi.Pamukkale Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan alana 21 milyon liralık yatırımla 7 katlı dev bir sağlık tesisi yaptıklarını belirten başkan Gürlesin, "Bu tesis sadece Pamukkaleli vatandaşlarımıza değil tüm Denizli halkına hitap ediyor. Biz binayı zamanından 3 ay erken tamamlayarak Sağlık Bakanlığı'na devrettik. Hayata geçiriliş şekli ile Türkiye'ye örnek olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, içeriği ile bir hastane niteliğinde. Ancak yataklı servis olmadığı için adı poliklinik. Ama toplamda 7 katlı dev bir sağlık tesisi. Bu tesisimizle birlikte 1.5 milyon liraya mal olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi'ni de tamamladık. Bu sağlık tesisi de o bölgede yaşayan 100 bin vatandaşımıza hizmet verecek. Her iki sağlık tesisimizin de hayırlı olmasını dilerim" dedi.Denizli'de 15 yıl önce 8 ambulansın olduğunu, bunlardan yarısının arızalı, yarısının da mazot parası vermeden çalışmadığını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, "Şu anda ambulans sayısı 120-130 civarında. Vatandaşımızın bir nefesini dahi biraz daha kaliteli ve rahat alsın diye milyarları harcamaktan asla çekinmezse o zaman bu bayrak dalgalanır. O zaman güçlü devlet oluruz. Türkiye önemli zaman dilimlerinden geçiyor. Türkiye, tarihi bir çağı değiştiriyor ve dönüştürüyor. Artık koalisyon hastalıklarından kurtuldu bir daha geri gelmemek üzere. Onun için 24 Haziran'da verdiğiniz karar, aklınız ve vicdanınızla doğru olarak gördüğünüz neyse o olsun" dedi.'BIRAKIN BİRİLERİ DİLEDİKLERİ KADAR YALAN SÖYLESİNLER'İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i, Denizli mitinginde kendisi için söylediği sözler nedeniyle mahkemeye verdiği ifade eden Bakan Zeybekci, "Bırakın birilerinin bildiği o siyaset yöntemlerini. Bırakın birileri diledikleri kadar yalan söylesinler, iftira atsınlar, gelsinler burada bir kadın olarak bile bir erkeğin ağzına yakışmayacak lafları Denizli'de benim hanım kardeşlerimin önünde utanmadan ve sıkılmadan söylesin. Biz onunla mahkemede ve Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu ile Semt Polikliniği'nin açılış kurdeleleri kesildi.

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