Bakan Zeybekci'den gıda enflasyonu açıklaması

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()-EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Capital ve Ekonomist Dergileri'nin öncülüğünde düzenlenen Ceo Club toplantıları kapsamında gerçekleştirilen “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi"ne katıldı. Taksim'de bir otelde düzenlenen zirveye Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Vodafone Türkiye Ceo'su Colman Deegan, Google Türkiye Müdürü Bülent Hiçsönmez, Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Bakan Nihat Zeybekci, toplantıda yaptığı konuşmasının başında, “Başta eşim ve tüm değerli hanımefendilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve tebrik ediyorum. Klasik sözler söylemeyeceğim ama şu anda kadınlarımız elimizdeki en önemli hazinemiz. Neden en önemli hazinemiz? Çünkü erkekler kısmında yolun sonuna doğru geldik. Kullanabileceğimiz tüm kapasiteleri kullandık, elden gelen bu. Onun için şimdi elimizde kalan tek hazinemiz kadınlarımız" dedi. Zeybekci'nin bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

GIDA ENFLASYONU AÇIKLAMASI

Nihat Zeybekci, “27 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın elinden vereceğimiz teşvik belgelerinin yatırım tutarı 100 milyar TL'nin üzerine çıktı şu anda. Bir kalemde vereceğiz. Geçtiğimiz senelerdeki klasik yatırım teşvikleri bunun dışında. 2018 ile ilgili büyüme beklentilerimizi, üretim, yatırım, istihdam beklentilerimizi neye dayanarak söylüyoruz? 2018'de yaklaşık olarak 100 milyar dolar reel sektör, özel sektör yatırımı bekliyoruz. Ondan dolayı büyüme, ihracatla ve istihdamla ilgili böyle bir varsayım içindeyiz. Ekonomi yönetimi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak tüm bu alanlarda bilerek, isteyerek, planlı bir şekilde çalışmalarımız var. Ama enflasyonla ilgili mücadelemizi de bırakmadık. İyi çalıştık, iyi hazırlandı yine. İnşallah Sayın Başbakanımızın yakın bir gelecekte, 1-2 haftalık bir gelecekte açıklayacağı yeni bir paketle; gıda enflasyonunu artık önümüzdeki orta-yakın vadede enflasyonun içindeki en önemli aktör olmaktan çıkaracak olan çok önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

“FİNANS DEĞERLENDİRMELERİ İLE EKONOMİ DEĞERLENDİRMELERİNİ BAZEN BİRBİRİNE KARIŞTIRIYORUZ"

Bakan Zeybekci, “Fed Başkanı ne demiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ne dedi, finans piyasaları ne dedi? Ekonomi dünyası olarak artan dolar, düşen euro, petrol fiyatları gibi bunları da hep beraber konuşuyoruz. Bunlar ekonomi dünyasının tabi ki günlük gelişmeleri. Toz bulutu içinde bazen ana resmi de gözden kaçırıyoruz. Finans değerlendirmeleri ile ekonomi değerlendirmelerini bazen birbirine karıştırıyoruz. Finans değerlendirmeleri ile ekonomik hareketlilikleri genel itibariyle, algı itibariyle birbirine karıştırıyoruz" diye konuştu.

“OTOMOBİLLERİN HEPSİNİN PİLLERİNİ TÜRKİYE OLARAK BİZ ÜRETMEK İSTİYORUZ"

Zeybekci, dünyadaki otomobil motorlarının değiştiğine dikkat çekerek, “Hazırlanıyoruz, o otomobillerin hepsinin pillerini Türkiye olarak biz üretmek istiyoruz. Nikel ve kobaltla ilgili sıfırdan, aküde kullanılan haline kadar tüm hammaddesini üreten ülke olacağız yakında. Pil teknolojileri diğer bir alan, onunla ilgili çok önemli adımlar da atacağız. Boş durmuyoruz" dedi.

