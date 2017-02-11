Bakan Zeybekci: Bu mesele AK Parti'nin değil, Türkiye'nin meselesidir

Osman Nuri BOYACI- Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumuna değinirken, "Bu mesele Ak Parti'nin meselesi değil, Türkiye'nin meselesi. Bütün bu hastalıkların tedavisi, bu 18 maddelik anayasa değişikliğine 'evet' demektir. Hep beraber Allah'ın izniyle bu ülke 'evet' diyecek ve bu dertlerden, hastalıklardan kurtulacak" diye konuştu.

AK Parti'nin Denizli Genişletilmiş İl Divan Toplantısı EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Divan Başkanlığı'nı AK Parti Denizli eski Milletvekili Nurcan Dalbudak'ın yaptığı toplantıya, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra Ak Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Sema Ramazanoğlu, İl Başkanı Necip Filiz ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. İl Başkanı Necip Filiz ile milletvekilleri Sema Ramazanoğlu da partililere seslendi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partililerin yoğun alkışlarıyla kürsüye çıktı. 'Evet' yazılı pankartlar ve Türk bayrağı sallayan partilileri selamlayarak konuşmasına başlayan Zeybekci, "Serbest Bölgeler Kanunu'nun son bölümleri görüşülürken, CHP'li bir milletvekilinin çıkıp da bu ülkenin şehitlerine, bu bayrağın şehitlerine dil uzatmasını ibretle seyrettik. Diyor ki: 'Ne işi vardı bu çocukların El Bab'da'. Eğer buna aklın ermiyorsa, bunu anlayamıyorsan, bu ülkeye, bu millete saldıran terör örgütlerinin nerede olduğunu görmüyorsan, 40 yıldan beri Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin terör neredeyse, hangi indeyse gidip tepesine çöktüğünde vermiş olduğunu şehitleri anlamadıysan, yazıklar olsun sana. Aynı zat zamanında Anadolu'ya ne gerek var, biz İzmir olarak AB'ye girelim diyen adam buymuş. Bizim şehitlerimizi anlaması mümkün değil. O'nun 15 Temmuz'u, Yemen'i, Galiçya'yı, Malazgirt'i, Çaldıran'ı anlaması mümkün değil. O ancak ve ancak belirli bir bölgede kendi refahını düşünüyor. Onun bizi anlaması mümkün değil. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik" dedi.

"BU ÜLKEDE CUMHURİYET HİÇ TEHDİT ALTINDA OLMADI"

AK Parti'nin 15 yılda Türkiye'de hizmet destanları yazdığını, AK Partililerin caddelerde başı dik yürüdüğünü belirten Bakan Zeybekci, referanduma karşı çıkanların karın ağrısının başka olduğunu söyleyerek, "Bunların derdi, karın ağrısı başka. Bunların derdi milletin iradesi, demokrasi, o söyledikleri gibi cumhuriyet, demokrasi, laiklik gibi başka şeyler değil. Bunlar biliyorlar. Bu ülkede cumhuriyet tehdit altında hiç olmadı. Olmayacak da Allah'ın izniyle. Bu ülkenin temel direkleri olan demokrasi, insan hakları, temel özgürlüklerle ilgili AK Parti var oldukça bunlara asla ve asla kimse yan gözle bakamayacak. En büyük dertleri ve kaygıları bunlar öyle bir düzenleme yapacaklar ki, bir daha bu ülkede karışıklık olmayacak diye tereddütleri var. Endişeleri budur" dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A 'HAYIR' DİYORLAR"

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'da meclise giderken yaşadıklarını anlatan Zeybekci, "Bunların istedikleri 2001-2002'deki gibi Cumhurbaşkanı ve Başbakan ayrı telden çalsın, hükümet koalisyonlar içinde olsun. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, davamızın derdi, Türkiye bir daha o günlere dönmesin derdidir. 2002 sonu itibariyle Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirası faize gidiyordu. Aynı şeyi istiyorlar. Aynısı olsun istiyorlar. Başbakan ayrı telden, Cumhurbaşkanı ayrı telden çalsın, 7 Haziran'da olduğu gibi tek başına iktidar olsun, koalisyonlar olsun olmasın, olur gibi olsun, yine partiler hükümet kursun, kurduğunda devletin bankaları biri ona, biri ona paylaşsın, bakanlıkları kendi aralarında paylaşsın. Milletin dertleriyle değil kendi dertlerinin peşinde olsunlar. Bunlar da bu millete taktıkları hortumlarla hortumlamaya devam etsinler. Onun için işbirliği içindeler. Onun için bugün o terör örgütlerini destekleyenler, o terör örgütlerinin destekledikleri maşalarıyla Türkiye'yi karıştırmaya çalışanlar, onun içinde bugün o terör örgütlerinin Kandil Dağı'nda 'hayır' diyenleriyle, bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi de aynı hayır der hale geldi. Dizayn edenler bunları aynı noktaya getirdi. Dertleri bu. Allah'ın izniyle bunlara izin vermeyeceğiz. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet elbet bizimdir, inşallah da bizim olacaktır. Onların karın ağrıları başka, o hayır diyenler başka şeye 'hayır' diyorlar. Yüzde 87 vergiler faize gitmesin diyen AK Parti'ye 'hayır' diyor onlar. Recep Tayyip Erdoğan'a hayır diyor onlar. Bakın nereye getirdi Recep Tayyip Erdoğan. 87 lirası faize giden o verginin, 11 lirası faize gidiyor Recep Tayyip Erdoğan ona bile çıldırıyor. Onun için ha bire diyor ki bu faiz fazla. Ona zaten karşı geliyorlar. Allah'ın izniyle o sıfıra inene kadar durmak yok yola devam" dedi.

"HAİNLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

15 Temmuz'u başka bir Avrupa ülkesinin yaşaması halinde altı ay bankalarını açamayacağını, bunu kendilerinin de söylediğini belirten Bakan Zeybekci, Türkiye ekonomisinin 2002 yılında 230 milyar dolarlık ekonomi iken 2015 sonu itibariyle 861 milyar dolara yükseldiğini, 2002 yılından bu yana ortalama yılda 5.8 büyüdüğünü ve dünyada ilk üçte yer aldığını, ekonominin 2002 yılından bu yana net anlamda yüzde 115 büyüdüğünü, milli gelirin 3 bin 581 dolardan 11 bin 14 dolara çıktığını, dış ticaretinin 4 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Zeybekci, "Bunları birileri gelip de Türkiye'yi fakirleştirdiniz diyecekler ya size bunun için söylüyorum. Hedef dünyanın 10'uncu, Avrupa'nın 3'üncü büyük ekonomisi olmak. O güne kadar durmak, dinlenmek, asla nefeslenmek yok. Çalışacağız, çalışacağız. Hainlere geçit vermeyeceğiz. Türk bayrağını en zirveye doğru hep beraber götüreceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir ülke olduğunu, IMF'den borç alırken, bugün birçok ülkede mazlumlara ve fakirlere en fazla yardım yapan ülke olduğunu, birçok ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine yapacakları yatırımlar için gözüne baktığını belirten Zeybekci, 2013 yılının mayıs ayında faizin, enflasyonun en düşük noktaya geldiği anda Gezi Olayları'nın yaşandığını vurguladı. Türkiye'nin 2013 yılından bu yana Gezi Olayları, 17-25 Aralık girişimini ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadığını belirten Zeybekci, "Bütün bu hastalıkların tedavisi bu 18 maddelik anayasa değişikliğine 'evet' demektir. Hep beraber Allah'ın izniyle bu ülke evet diyecek ve bu dertlerden, hastalıklardan kurtulacak. Bir daha seçim mi var, ne zaman 2019'da. Seçimlere giderken bu ülke topyekun 80 milyonuyla aklının kenarından bile bu seçimlerden sonra ne olacak diye bir daha aklına gelmeyecek. Kim gelirse gelsin 51'le gelecek. 5 yıl boyunca kesintisiz tek başına iktidar gelecek. Hangi partiden olursa olsun, kim gelirse gelsin. Bu milletin takdiri başımızın üzerindedir. Bizim bunlara anlatamadığımız bir şey var. Bu 16 Nisan referandumunda biz Cumhurbaşkanı mı seçiyoruz, AK Parti'yi mi seçiyoruz. Bir sistem değişikliği yapıyoruz. Bu ülkedeki bütün vatandaşlarımızın tabi olduğu, yarın CHP'nin, AK Parti'nin de çıkaracağı adayın tabi olduğu, herkese eşit olan bir uygulama getiriyoruz. Bugüne kadar sorumsuz Cumhurbaşkanı'ndan hesap sorulan, sorumlu tutulan, gerektiğinde Yüce Divan'a bile gönderilebilen bir Cumhurbaşkanı'na gidiliyor. Nesine rahatsız oluyorsunuz? Neresi size uymuyor, onu tam söylesenize. Siz şu içinizdekini çıkarın tam söyleyin. Merak etmeyin bu millet size bir şey yapmaz. Net söyleyin canım. Asıl karın ağrıları ne biliyor musunuz? Bunlar bu akılda, ahlakta, bu milleti böyle gördükçe, bu şekilde bu gözlükle gördükçe biliyorlar ki; bu aziz millet bunlara yüzyıllar boyunca yüzde 51'i asla vermeyecek. Karın ağrıları bu" diye konuştu.

CHP'YE ELEŞTİRİ

CHP'yi eleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "15 Temmuz ihanetinde tüm dünyaya bir demokrasi destanı yazan bu aziz milletin ana hatlarıyla merkezinin yüzde 70'inin nereye oturduğunu bunlar biliyor. Bunlar o kadar saf değil. Bu milletin ana ekseni nerede, burada. Eyvah, yıllar boyunca bana ekmek yok. Halbuki biraz aklını kullansa, biraz bu millete tabi olsa, bu millete hizmetkar olsa, özelliklerini, değerlerini değeri olarak görse, bu millete varıp düğmesini iliklese, bu millete hükmeden değil hizmet eden olduğunu ikna etse bunları inandırsa sen de talip ol orta bölüme. Olamazlar, genetiklerine aykırı. Onlar öyle geldiler. Onlar o tek parti döneminde kefen bezini tahsisle bu millete verenler, o gelenekten gelirler bu millete hizmetkar olamazlar. Benzini, yağı, şekeri, ekmeği, kefen bezini karneyle verenler, bu millete lütfedenler bu milletin önüne gelip de düğme ilikleyemezler. Yapamazlar bunu. Sıkıntı, karın ağrısı bu. Son 15 yıllık dönemde bu ülke güçlü bir tek başına iktidarla neler yapabileceğini gördü. Bu millet hastalıklardan öyle bir aşı olacak ki, hastalıkları bir daha görmeyecek. Bir daha koalisyon diye bir dert bu ülkede olmayacak" dedi.

"BU MESELE AK PARTİ'NİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizlililere de seslenerek meselenin AK Parti meselesi değil Türkiye'nin meselesi olduğunu söyledi. Referandumda destek isteyen Zeybekci, "Bu mesele AK Parti'nin meselesi değil Türkiye'nin meselesi. Bu Denizli'nin önüne gelmiş olan tarihi fırsatlardan bir tanesi. Bu millet ferasetini kullanacaktır. Sonuçta uğurlu ve kademli olacaktır. Bundan tereddüdümüz yoktur. Ama Denizli için bir fırsat ortaya geliyor. Tarihi bir fırsat geliyor. Denizlili bütün kardeşlerime sesleniyorum. AK Partili, CHP'li, MHP'li bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bu mesele AK Parti'nin meselesi değildir. Bu mesele Denizli'nin, muhtarların, mahallelerin meselesidir, oda başkanlarının meselesidir. Bu şehrin sevdası için sevdalanan kardeşlerimin meselesidir. Referandumlar, genel seçimlerde Denizli hep Türkiye ortalamasının bir altında kalıyor. Biz bugüne kadar Denizli'yi Ege'nin vizyon şehri haline getirdik, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirdik. Denizli siyasetin lider şehirlerinden biri oldu. Bu tarihi fırsatla Denizli, siyasetin lider şehirlerinden biri olmaya, Ankara'nın birinci masasında oturmaya, bir yere taş konacaksa ilk akla gelen şehir Denizli olsun diyorsak bu tarihi fırsat hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu. Toplantının sonunda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partiye yeni katılan muhtarlara rozet taktı, Siyaset Akademisi'ni bitiren partililere sertifikalarını verdi.

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