Bakan Zeybekci: 1-2 güne roket atma imkanları kalmayacak (2)

BAKAN ZEYBEKCİ, MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NİN TOPLANTI VE SERGİ SALONUNU AÇTI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından 12 milyon TL'ye yaptırılan Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nun açılışı yaptı. Açılışta konuşan Bakan Zeybekci, terörün kaynağını ve terörün çıktığı deliği yıkan kudretli bir Türkiye'nin olduğunu söyledi.

Sarayköy ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Kapalı Pazar yerini törenle açan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin yaptırdığı toplantı ve sergi salonunun açılış törenine katıldı. Bereketler Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yeni bir belediye olmalarına rağmen ilçeye önemli vizyon projeleri kazandırdıklarını belirterek, "Tüm anketlerde görülüyor ki Merkezefendi'de yaşayan vatandaşlarımız, sanki 4 yıldır değil, 50 yıldır Merkezefendi Belediyesi'nden hizmet alıyorlar. Sosyal, yapısal ve vizyon projeler kategorisinde birçok projeye imza attık. Şunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim ki bugün Türkiye'de 900'a aşkın ilçe belediyesi arasında en fazla ve en iyi sosyal ve kültürel proje üreten belediye konumundayız. İlçede yaşayan toplam 100 bin insana doğrudan doğruya dokunmuş durumundayız" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, Türkiye'nin kimseye muhtaç olmadığını belirterek, "Bir zamanlar namerde muhtaç olan Türkiye, el açan Türkiye, bir zamanlar birilerinin yanında yer alıp da, onların yanında resim göstermek için gayret gösteren Türkiye, bir zamanlar ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen Türkiye'den, artık kendi göbeğini kesen, tüm algı operasyonlarına rağmen, tüm saldırılara rağmen, her şeye rağmen ayakta kalan bir Türkiye var. Dünyaya ekonomi ile ilgili tüm bildiklerinin tam tersine, her şeyi ezberleten öğreten bir Türkiye var. 2017 yılında büyümede rekor kırdık. 2018 yılında da ihracat rekorları kıracağız. Ayrıca terörün kaynağın ve terörün çıktığı deliği, terörün ürediği o pislik yuvasını yıkan kudretli bir Türkiye var" dedi.

Bakan Zeybekci, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte toplantı ve sergi salonunun açılışını yaptı. Kurdele kesiminin ardından Bakan Zeybekci ve beraberindekiler salonu gezdi. Zeybekci ayrıca binanın üst katında Muhtarlar Derneği için ayrılan odanın da açılışını da yaptı. Merkezefendi Belediyesi tarafından 12 milyon TL'ye yaptırılan Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda, 4 bin 700 metrekare kapalı alan olmak üzere 900 kişilik kapasiteli doğu-batı ismi verilen 2 de toplantı salonu bulunuyor.

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