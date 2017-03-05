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Bakan Yılmaz: Türkiye'nin eğitimden daha önemli hiçbir sorunu yok

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin eğitimden daha önemli hiçbir sorunu yoktur" dedi. Mersin Valiliği'nin ev sahipliğinde Tarsus İlçesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Milli Eğitim...

Bakan Yılmaz: Türkiye'nin eğitimden daha önemli hiçbir sorunu yok

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye'nin eğitimden daha önemli hiçbir sorunu yoktur" dedi.
Mersin Valiliği'nin ev sahipliğinde Tarsus İlçesi'nde muhtarlarla bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a Mersin Valisi Özdemir Çakacak, milletvekilleri ve Tarsus Belediye Başkanı MHP'li Şevket Can eşlik etti. Burada konuşan Bakan Yılmaz, Türkiye'de eğitimin çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Milli Eğitim Bakanı olarak şunu söylüyorum, bunda herkes mutabık. Türkiye'nin eğitimden daha önemli hiçbir sorunu yoktur. Eğitimimiz iyi olursa sağlığınızda iyi olur. Eğitiminiz iyi olursa güvenliğinizde iyi olur. Eğitiminiz iyi olursa üretiminizde artar. Eğitiminiz iyi olursa gelirinizde artar. Dolayısıyla diyoruz ki Türkiye'nin birinci sorunu eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimi çözersek, diğer sorunları çözmek çok daha kolay olur diye düşünüyoruz. Gerçekten çok şeyler yaptık, genel kural şu; her şeyi yaptık demiyoruz, yapmadıklarımız var, yapamadıklarımız var. Ama çok şey yaptık. Her şeyi yapamadık, ama çok şey yaptık."
Konuşmasının ardından muhtarların sorunlarını dinleyen Bakan Yılmaz'a Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Nusret Mayın Gemisinin maketini takdim etti. Milli Eğitim Bakanı buradaki programın ardından AK Parti Tarsus İlçe Teşkilatını ziyaret ettikten sonra Mersin'deki programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

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