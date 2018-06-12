Bakan Yılmaz, Sivas'ta 438 TOKİ konutu kura çekimine katıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan 438 konutun kura çekimi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TOKİ tarafından Yenimahalle'de 2+1 ve 3+1 olarak inşa edilen konutlar için 4 Eylül Spor Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kura çekiminde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Toplu Konut İdaresi kura çekimi hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Burada inşaatlar yarı yarıya bitmiş durumda, gelecek yıl Haziran ayında teslim edilecek. Burada evlerden şehit yakınlarımıza veriyoruz, engellilere veriyoruz ve diğer Sivaslı hemşehrilerimize veriyoruz. Bu ana kadar Sivas'ta 8 binin üzerinde toplu konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Allah nasip ederse vatandaşlarımız 'biz toplu konuttan ev almak istiyoruz' derlerse her birisinin taleplerini karşılayana kadar TOKİ Sivas'ta ev yapmaya devam edecektir. Allah sevdiklerinizle bu evlerin içerisinde bayram kutlamayı nasip etsin" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz kura çekimini yaparak ilk konutun hak sahibini belirledi. Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük sevinç yaşadı.



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