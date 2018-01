Bakan Yılmaz: Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığını belirterek, "Mesleki eğitime lisede yönlendiriyoruz. Bazen lisede geç kalmak söz konusu oluyor. Bazı bölümlerde mesleki eğitime ortaokulda yönlendirebilir miyiz diye uluslararası boyutta çalışma yapıyoruz. Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüp gereğini yerine getirmeliyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünü ziyaret etti. Ziyarette yaptığı açıklamada, özel okullarda ve özel okullaşmada Türkiye’nin en önde gelen illerinden birinin Bursa olduğunu belirten Bakan Yılmaz, “Bu da Bursa’da eğitime kamudan daha fazla önem verildiğini gösteriyor” dedi. İnegöl Mesleki Eğitim Kampusunu eğitime kazandıran Mehmet Yıldız’a teşekkür eden Yılmaz, "Bu külliyeyi eğitime kazandırdı ama ailesinin de desteğini almasa bu mümkün olmazdı. Onu destekleyen ailesine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Eğitim, bir milletin, kendi memleketine ve insanına yapabileceği en güzel şeydir. Katma değeri en yüksek çalışma eğitim konusundaki çalışmadır. Dolayısıyla eğitim iyi olursa her şey iyi olur, eğitim her şeyin temelidir” diye konuştu.

"Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüp gereğini yerine getirmeliyiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, şunları söyledi:

"Ara eleman sıkıntısı var. Sıkıntı var ama söylenmiyor. Gelin bu yükü beraber taşıyalım. O halde meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüp gereğini yerine getirmeliyiz. Türkiye’deki oranı yüzde 40’ın üzerinde. Bursa’daki bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde. Biz bunu yüzde 60’a çıkarmak istiyoruz. Geçen yıl okulda bin öğrenci vardı. Burayı doldurmamız lazımdı. Marifetin gereğini yerine getirmemiş, iltifatı gerçekleştirmemiş olurduk. Merkezdeki okuldan buraya taşıma yapmamız gerekirdi. İlave ücret çıkarsa bunu yerine getiririz dedik. Geçen yıl bin 400 civarındayken bu yıl 3 bin 300 civarı öğrenci var. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu tip kampus okulu sistemi Türkiye’de yabancı bir sistem. Yeni bir sistemi hayata geçirdik. Yönetmeliğini bile daha yayınlamadık. Bu başarılı olursa Türkiye’nin diğer bölgelerine de yaygınlaştırırız. Bu kampusun başarıya ulaşacağını göstermemiz lazım."

'MESLEKİ EĞİTİMLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ'

Son yıllarda meslek eğitimlere büyük önem verdiklerini, çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldıklarını anlatan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Lisede mesleki eğitime yönlendiriyoruz. Bazen lisede de geç kalmak söz konusu oluyor. Bazı bölümlerde ortaokula yönlendirebilir miyiz diye uluslar arası boyutta çalışıyoruz. Bir keman virtüözü anaokulundan başlar, bir sporcu çok daha önceden başlar. Hem kendi gelişimine engel olmayacak şekilde hem de mesleğini etkilemeyecek şekilde bir yöntem bulmak lazım. Çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi, kredi, hibe vereceğiz. Kendi işyerini açsınlar. Eğitimin amacı insanı üretime yönlendirmektir. Bilgi ürüne dönüşmeli. Bilgi ürüne dönüşürse Türkiye kalkınmış demektir. Tam bağımsızlık nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürmekten geçiyor. Bizim insanımız bilgiyi ürüne dönüştürmeli, bu beceriyi kazanmalı. Bu kanunla birlikte tüm meslek lisesi mezunlarına teknisyen unvanı verilmesini sağladık. Mutlaka beceri eğitiminin alınması, öğrencilerin staja tabi tutulması gerekli. Bazı işyerlerinde de bu zorunlu. Bu işletmelerin öğrenciye vermek zorunda oldukları staj ücretini devlet olarak biz ödüyoruz. Bu kapsamda 200 milyon lira ödedik. Devam eden öğrencilerimize okula girdikleri andan mezun oldukları ana kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik sigortalıyoruz."

TEMATİK LİSELER

Tematik liselerin bir bölgenin durumuna göre açıldığını ve bu yıl 19 tematik lise açtıklarını belirten Bakan Yılmaz, "Uçakla ilgili, kuyumculukla ilgili, ayakkabıyla ilgili tematik liseler var, bunları yaygınlaştıracağız. OSB’lerde açılan özel mesleki ve teknik liselere destek veriyoruz. 41 bine yakın öğrenciye bu kapsamda destek veriyoruz. OSB’nin içindeki bu okullar daha çok tecrübe katabiliyor ve okulu bitiren öğrenciler OSB’de işe giriyorlar. Sadece OSB içinde açılan değil dışında açılan okullara da destek vermeye başladık. 4-6 bin lira arasında 41 bin öğrenciye destek veriyoruz. OSB’lerin içinde açılanların başarılı olduklarını gördük, 2 yıllık meslek yüksekokulların açılmasına da destek verilmesi için YÖK bütçesine kaynak koyma kararı aldık. O kaynakla desteklerde bulunacağız. Taş üstüne taş koyarak 2023’e kadar meslek eğitimini yüzde 60’ın üzerine getireceğiz. Bu memleket meselesi. Bunu yaparsak ülkemize yaptığımız en büyük işi yaparız. Meslek liselerindeki okul aile birliğini, veli-öğrenci desteğini sağladığımızda başarıya ulaşacağız. Türkiye’nin meslek eğitimini özel bir yere getireceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE YILDIZI PARLAYAN TEK ÜLKE'

Bakan Yılmaz, "Uludağ’ın tepesinde olanlar Uludağ’ın büyüklüğünü, heybetini anlayamazlar. Büyüklüğü anlamak için tepelerden inmek gerekir, düzdeyken bakmak lazım" dedikten sonra şunları söyledi:

"Avrupa’ya Afrika’ya bakın. Dünyanın neresine bakarsanız bakın Türkiye’nin çok büyük gelişim ve atılım sağladığını söylüyor. Bu ülkeler arasında yıldızı gittikçe parlayan tek ülke Türkiye’dir. Bu bizim bakış açımız değil, dışarıdan bakan insanların görüşüdür. Türkiye herkesin umudu… İyi şeyler yaparsanız umudu yarına taşırsınız. Hata yaparsanız umutlar kırılır. 21. yüzyılı Türkiye’nin asrı yapacağız” dedi. Türkiye’nin beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Yılmaz, “Bunu da eğitim sistemine borçluyuz. Her alanda daha iyi eğitimler gerçekleştirdik. Memnuniyet oranında Japonya, İspanya, İtalya ve birçok ülkeden çok daha iyiyiz. Hem hizmeti alanı hem de hizmeti vereni daha iyi eğitebilseydik daha iyi yerlere gelirdik. Eğitimin bugün geldiği seviye çok iyi. Daha iyiye götürmemiz lazım. Her şey iyi gidiyor da bu değişiklikler ne? Hedefiniz büyükse yapacaklarınız daha fazladır. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için de daha çok çalışmak lazım. Çalışacağız ama bunda en büyük yük eğitimin üzerine düşüyor. Devlet ve millet el ele verip bunu gerçekleştireceğiz."

Bakan Yılmaz, daha sonra İnegöllü hayırsever işadamı Abdullah Ezim tarafından annesi Hacı Fatma Ezim adına yaptırılacak olan 24 derslikli ilkokulun protokolünü imzaladı.



FOTOĞRAFLI