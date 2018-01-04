Bakan Yılmaz: Mesleki eğitim ortaokuldan başlayacak (2)

'OKUL ÇAĞINDA OLAN KIZLARIN HEPSİ OKULDA'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'da yapımı tamamlanan 18 eğitim kurumunun toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yılmaz, ''Kız çocukları erken evlendiriliyor okuldan alınıyor diye bir yargı var. Bu yargı doğru değil, okul çağında olan kızlarımızın hepsi okulda" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bursa'da yapımı tamamlanan 18 eğitim öğretim kurumunun toplu açılış törenine katıldı. Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde bulunan, Salih Şeremet Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Bakan Yılmaz'ın yanı sıra, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Ak Parti Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe Belediye başkanları, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, 80 milyon liranın üzerinde olan 18 eğitim tesisinin Bursa ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, şunları söyledi:

"Biz, büyükşehirler içerisinde ikili eğitimi 2019 yılına bırakmadan, devlet ve millet iş birliği ile Bursa'da ve Türkiye'de bitireceğiz. Öğretmen sayımız, öğrenci sayımız ve okur yazar sayımız 2002 yılına göre büyük bir oranda artış gösteriyor. Türkiye her alanda olduğu gibi eğitim alanında da büyük mesafeler kat etti. İyi bir sanayi, iyi bir teknoloji, iyi bir ulaşım, iyi bir eğitime sahip olmaktan geçiyor. Biz Türkiye'nin bütçesinin yüzde 18'den fazlasını eğitime ayırıyoruz. Kız çocukları erken evlendiriliyor, okuldan alıyorsunuz diyorlar. Şu anda böyle bir yargı var. Bu yargı doğru değildir. Kızlarımız için okullanma oranı ilköğretim de yüzde 91, orta öğretimde yüzde 95, lisede yüzde 82'dir. Okul çağında olan kızlarımızın hepsi okulda. Bizi eleştiriyorlar, bu eleştiriler doğru değildir. Kızlarımızın yüksek öğretimde okuma oranı erkeklerimizden daha fazla'' dedi. Yılmaz, ''Başbakanımızın talimatları arasında evlatlarımıza yabancı dil eğitimi kazandıralım vardı. Evlatlarımıza yabancı dil eğitimi kazandırıyoruz. Bunun için haftada 15 saat dil dersi veriyoruz. Türkiye'deki pilot okulları belirledik. 130 bin öğrencimize haftada 15 ders saati yabancı dil eğitimi veriyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız.''

Konuşmaların ardından, 18 eğitim öğretim kurumunun toplu açılışı kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Bakan Yılmaz ve protokol üyeleri ile Salih Şeremet Ortaokulu'nu gezdi.



Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()



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