Bakan Yılmaz: En çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, müfredatı yenilediklerini hatırlatarak, ''En çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü memleketi Sivas'a geldi. Bakan Yılmaz, Sivas Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi'ne yaptırılan Karşıyaka Köprüsü Temel Atma ve Mesire Alanı Açılış Töreni'ne katıldı. Karşıyaka Mesire Alanı'nda düzenlenen törene Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekillleri Hilmi Bilgin ve Selim Dursun, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Yılmaz, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Yılmaz törende yaptığı konuşmada, ülkelerin gücünün iyi eğitimden geçen nitelikli insan gücünden geldiğini söyleyerek, "Bunun için de eğitiminin kalitesini artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya önem veriyoruz. Tam bağımsızlık için mutlaka ve mutlaka nitelikli bilgiye sahip olmak lazım. Bu bilgiyi kullanan nitelikli bilim adamlarına sahip olmak lazım. Bilgi yoksa tam bağımsız olamazsın. O bilgiyi kullanacak nitelikli bilim adamı da yoksa yine tam bağımsız olamazsın. Kaliteli bir eğitim için bu dönem bütçeden en fazla payı eğitime ayırdık. Yine kaliteli bir eğitim için yeni derslikler yaptık. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 24'e düşürdük. Sivas'ta da 26'dan 17'ye düşürdük. 580 binin üzerinde öğretmen ataması yaptık. Yine kaliteli bir eğitim için aranan unsurlardan birisi öğretmen başına düşen öğrenci sayısı belli bir sayıda olması. Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2002'de 28'di, bugün 17'ye düşürdük. Sivas'ta da 23'den 15'e düşürdük. Daha kaliteli bir eğitim için Fatih Projesi'ni başlattık. Eğitimi teknolojiyle buluşturuyoruz" dedi.

'EN ÇAĞDAŞ EĞİTİMİ VERİYORUZ'

Müfredatı yenilediklerini hatırlatan Bakan Yılmaz şöyle devam etti:

"Müfredatı daha kaliteli bir eğitimi evlatlarımıza verebilmek için yeniliyoruz. 51 dersin müfredatını yeniledik. Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar hiçbir müfredat bu kadar halkın görüşüne açılmadı. Halktan bu kadar görüş alınmadı ve demokratik bir şekilde mutlaka evlatlarımızı 21'inci yüzyılda yarışacak şekilde bir eğitim almaları için 1'inci sınıf, 5'inci sınıf ve 9'uncu sınıf müfredatlarına bu eğitim öğretim yılından itibaren başlıyoruz. İnşallah diğer kalan sınıfları da 1 yıllık süre içerisinde tamamlayacağız. 2018-2019 eğitim-öğretim yılına bütün müfredat yenilenmiş bir eğitim sistemiyle başlayacağız. İstiyoruz ki evlatlarımız özgüven sahibi olsun. Üretken, bilgili olsun. Kendisiyle barışık olsun, çevresiyle barışık olsun, mutlu, sağlıklı, hayata hazır bireyler olsun. Bunu yapmak içinde mutlaka çağa uygun bilimden ayrılmadan gereken bilgileri vermek lazım. Bunda da çok iddialıyız. Düzenlediğimiz, yaptığımız değişikliklerle en çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz."

'DAHA İYİ BİR YABANCI DİL EĞİTİMİ VERECEĞİZ'

Öğrencilere yabancı dilde eğitim verileceklerini ifade eden Bakan Yılmaz şöyle dedi:

"21'inci yüzyıldayız. Dünya ile yarışacağız. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki dönemden itibaren 1 yabancı dil ile ilgili eğitimi de evlatlarımıza vereceğiz. Şimdi 160'ın üzerinde pilot okulu seçtik. 100 binin üzerinde öğrenci buralarda eğitim görecek. İlkokul 5'inci sınıflarda haftada 15 saatin üzerinde İngilizce dersi vererek daha iyi bir yabancı dil eğitim becerisine kavuşmasını istiyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Karşıyaka köprüsünün temel atma ve mesire alanının açılışını gerçekleştirdi. Törenin ardından Bakan Yılmaz, mesire alanında vatandaşlarla bayramlaştı.



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