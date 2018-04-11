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Bakan Yılmaz: En büyük yatırımı öğretmene yaptık (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İskenderun'un ardından Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada 'Eğitim değerlendirme toplantısı' gerçekleştirerek, kente eğitim alanında yapılan yatırımları...

Bakan Yılmaz: En büyük yatırımı öğretmene yaptık (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İskenderun'un ardından Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada 'Eğitim değerlendirme toplantısı' gerçekleştirerek, kente eğitim alanında yapılan yatırımları değerlendirip, Vali Erdal Ata'dan da il genelinde sürdürülen projeler konusunda bilgiler aldı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Yılmaz, Hatay'ın eğitim alanında birçok şehirden iyi olduğunu belirterek, imkanları en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.
'ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ'
Eğitimde çok iyi bir mesafe alındığı kaydeden Bakan Yılmaz, "Eksiklerimiz var mı? Var. Onda şüphe yok. Ama geçmişe kıyasla bakarsak, eğitimin her alanında çok daha ileriye gittiğimizi görüyoruz. İnşallah devlet-millet işbirliğiyle evlatlarımıza bizim aldığımızdan daha iyi bir eğitimi şimdi veriyoruz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Ama yarının eğitimini de bu günden daha iyi kılmak için de elbirliğiyle çalışıyoruz" dedi.
'HATAY'A 1 MİLYAR 415 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI'
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugüne kadar eğitime yaklaşık 64 milyar lira harcadığını, bu rakamın daha da artmasını istediklerini belirten bakan İsmet Yılmaz, "Türkiye'ye yaklaşık 64 milyar yatırım yaptık eğitim alanında, aynı dönemde Hatay'a 1 milyar 415 milyon 92 bin liralık bir eğitim yatırımı yaptık" diye konuştu.
Bakan İsmet Yılmaz'ın Hatay Valiliği ziyaretine AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Mehmet Öntürk, Fevzi Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.
Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yılmaz,  daha sonra kentten ayrıldı. 

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

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