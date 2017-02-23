Bakan yardımcısından parlamenter sistem eleştirisi

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ülkedeki sistemin gerçek anlamda bir parlamenter sistem olmadığını belirterek, "Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık" dedi.

Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu, Manisa'da, sivil toplum kuruluşlarına sistem değişikliğini anlattı. Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından Saruhan Otel'de düzenlenen toplantıya; Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Platform Temsilcisi Mustafa Dağcı, Platform Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, MASİDAP Manisa Temsilcisi Mesut Öner ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'DAKTİLO İLE MAİL ATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasa değişikliğinin bütün değişikliklerden daha önemli olduğunu belirtip, "Yaklaşık 200 yıldır sürekli bir yönetim arayışı içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada ilk kez nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istediği halka sorulacak. Anayasa değişikliğine bakarken, mevcut tecrübeden uzaklaşarak bakmamız lazım. Alıştığımız cumhurbaşkanı konumuyla bu değişikliğe bakarsak anlayamayız. Önerilen sistemde cumhurbaşkanının hükümet olma fonksiyonu öndedir" diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin zamanlamasının sorulduğunu dile getiren Uçum, kapalı devlet yapısının ortaya çıkardığı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Devleti halka kapatırsanız, başkalarına açarsınız. O yapılar da kadrocu, illegal yapılardır. Bu kapalı devlet yapısının özelliğini bilen FETÖ çetesi, kadrolaşma yoluyla işgal hareketine girişmiştir. Böyle kapalı devlet yapıları ile demokrasiyi tam olarak koruyamazsınız. Dünya yeniden yapılanıyor. 21'inci yüzyılda dünya tekrar kuruluyor. Dünyanın yeniden kuruluş sürecinde rol oynamak zorundayız. Bu rolü oynamak için güçlü devlet yapısına ihtiyaç var. Adeta daktilo ile mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile mail atılmaz. 1960 model araba ile yarış yapamazsınız. Biz eski model aygıtı 21'inci yüzyıla uygun hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise, değişikliğin dışında kalan kişilerin yok olacağını söyleyip, "Siyasette olgunlaşan değişikliklerin taşıyıcılığını yapan siyasi aktörler, gelecekte söz sahibi olur. Değişikliklerin karşısında duranlar ise siyaset sahnesinden yok olur, giderler. Yok olanların yerine de yeni siyasi aktörler çıkar" dedi.

Uçum'un ardından Prof. Dr. Muharrem Kılıç konuşup, STK temsilcilerine yeni sistemin faydalarını anlattı.

Anayasa Tanıtım Grubu'nda yer alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise bugüne kadar 65 hükümet kurulduğunu belirtip, tarihten örnekler vererek şunları söyledi:

"Türkiye'deki sistem, gerçek manada bir parlamenter sistem değildir. 1923'ten 2017 yılına kadar hükümet sayısı 65'tir. Elde ne var; azınlık hükümetleri, koalisyon hükümetleri. Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından, ne bileyim yani anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık."

Konuşmaların ardından STK temsilcilerinin soruları cevaplandı.

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