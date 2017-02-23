Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Bakan yardımcısından parlamenter sistem eleştirisi

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ülkedeki sistemin gerçek anlamda bir parlamenter sistem olmadığını belirterek, "Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından emdiği süt...

Bakan yardımcısından parlamenter sistem eleştirisi

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, ülkedeki sistemin gerçek anlamda bir parlamenter sistem olmadığını belirterek, "Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık" dedi.
Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu, Manisa'da, sivil toplum kuruluşlarına sistem değişikliğini anlattı. Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından Saruhan Otel'de düzenlenen toplantıya; Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Platform Temsilcisi Mustafa Dağcı, Platform Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, MASİDAP Manisa Temsilcisi Mesut Öner ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
'DAKTİLO İLE MAİL ATMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasa değişikliğinin bütün değişikliklerden daha önemli olduğunu belirtip, "Yaklaşık 200 yıldır sürekli bir yönetim arayışı içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada ilk kez nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istediği halka sorulacak. Anayasa değişikliğine bakarken, mevcut tecrübeden uzaklaşarak bakmamız lazım. Alıştığımız cumhurbaşkanı konumuyla bu değişikliğe bakarsak anlayamayız. Önerilen sistemde cumhurbaşkanının hükümet olma fonksiyonu öndedir" diye konuştu.
Anayasa değişikliğinin zamanlamasının sorulduğunu dile getiren Uçum, kapalı devlet yapısının ortaya çıkardığı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Devleti halka kapatırsanız, başkalarına açarsınız. O yapılar da kadrocu, illegal yapılardır. Bu kapalı devlet yapısının özelliğini bilen FETÖ çetesi, kadrolaşma yoluyla işgal hareketine girişmiştir. Böyle kapalı devlet yapıları ile demokrasiyi tam olarak koruyamazsınız. Dünya yeniden yapılanıyor. 21'inci yüzyılda dünya tekrar kuruluyor. Dünyanın yeniden kuruluş sürecinde rol oynamak zorundayız. Bu rolü oynamak için güçlü devlet yapısına ihtiyaç var. Adeta daktilo ile mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile mail atılmaz. 1960 model araba ile yarış yapamazsınız. Biz eski model aygıtı 21'inci yüzyıla uygun hale getirmeliyiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise, değişikliğin dışında kalan kişilerin yok olacağını söyleyip, "Siyasette olgunlaşan değişikliklerin taşıyıcılığını yapan siyasi aktörler, gelecekte söz sahibi olur. Değişikliklerin karşısında duranlar ise siyaset sahnesinden yok olur, giderler. Yok olanların yerine de yeni siyasi aktörler çıkar" dedi.
Uçum'un ardından Prof. Dr. Muharrem Kılıç konuşup, STK temsilcilerine yeni sistemin faydalarını anlattı.
Anayasa Tanıtım Grubu'nda yer alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise bugüne kadar 65 hükümet kurulduğunu belirtip, tarihten örnekler vererek şunları söyledi:
"Türkiye'deki sistem, gerçek manada bir parlamenter sistem değildir. 1923'ten 2017 yılına kadar hükümet sayısı 65'tir. Elde ne var; azınlık hükümetleri, koalisyon hükümetleri. Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından, ne bileyim yani anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık."
Konuşmaların ardından STK temsilcilerinin soruları cevaplandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.