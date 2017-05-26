Bakan Yardımcısı Yegin: Birçok iş kazasında ölümler kemer takılmadığı için oluyor

BOLU, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, iş kazalarının artma riski yüksek bir dönemde olduklarını söyleyerek, "Herkes bahanelerin ardına sığınıyor. Kimisi iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını pahalı buluyor, kimisi işçiyi suçluyor, kimisi de işvereni suçluyor. Emniyet kemeri takmanın hiçbir maliyeti yok. Ama birçok kazada ölümler kemer takılmadığı için oluyor" dedi.

Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Programı' kapsamında geldiği Bolu'da Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Yegin inşaat sezonunun açıldığını, iş kazalarının artma riski yüksek bir dönemde olduklarını söyledi. Bu kapsamda 81 ile ziyaretlerde bulunduklarını belirten Yegin, şöyle konuştu:

"Bizim maksadımız burada onları basmak, hemen işlemler başlatmak değil. Hayati tehlike gördüğümüzde tabii ki müdahale edeceğiz ama, biraz farkındalığı artıralım istiyoruz. Herkes bahanelerin ardına sığınıyor. Kimisi iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını pahalı buluyor, kimisi işçiyi suçluyor, kimisi de işvereni suçluyor. Bu kültürü geliştireceğiz. Emniyet kemeri takmanın hiçbir maliyeti yok. Sadece harcanan kalori var, başka bir şey yok ama, birçok kazada ölümler kemer takılmadığı için oluyor. Biz bu uygulamalarla farkındalığı artırmak istiyoruz."

BOLU'DA 2 BİN 626 ARTI İSTİHDAM

Vali Aydın Baruş da, 'Milli Seferberlik' programı kapsamında Bolu'da gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "İş adamlarımızı cesaretlendirme anlamında teşvik ediyoruz. Bizim ilimizde bugün itibariyle 2 Ocak 2017 tarihinden bugüne özel sektörde çalışan daimi işçi sayısında 2 bin 626 artı istihdam artışı var. 47 bin çalışandan 49 binli rakamlara çıkmış durumdayız" dedi.

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