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Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana’da tarım arazilerini inceledi
TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana’da geçen hafta yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini inceledi. Metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü kentte Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki tarım...
GENEL 01.01.2020, 13:25
TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana’da geçen hafta yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini inceledi.
Metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü kentte Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı, çiftçiler mağdur oldu. Sabah saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Düzce ve Çotlu mahallelerinde sular altında kalan tarım arazilerini inceledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, ziraat odası başkanları ve muhtarlarla birlikte çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tunç, yağışın neden olduğu zararların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.
Metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü kentte Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı, çiftçiler mağdur oldu. Sabah saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Düzce ve Çotlu mahallelerinde sular altında kalan tarım arazilerini inceledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, ziraat odası başkanları ve muhtarlarla birlikte çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tunç, yağışın neden olduğu zararların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.
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