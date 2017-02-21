Bakan Yardımcısı'nın toplantı yaptığı otelin yakınlarında patlayıcı bulundu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sabahattin Özdemir'in, Mardin'de toplantı yaptığı otelin yakınlarında bulunan karayolu kenarındaki su tankerinin arkasına tuzaklanmış 50 kilo ağırlığında TNT patlayıcı bulunarak imha edildi. Patlayıcının tuzaklandığı yerde daha önce de meydana gelen patlamada, 1 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, otogarın karşısında bulanan Kamor yolunda patlayıcının tuzaklandığını söyledi. İhbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Kamor yolunda yol kenarında bulunan su tankerinin arkasına tuzaklanan patlayıcı düzeneğini tespit etti. Olay yerinde bulanan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra, bomba imha ekipleri patlayıcıyı etsiz hale getirmek için çalışma başlattı. Düzeneği etkisiz hale getirilen patlayıcı bomba imha ekiplerince olay yerinden alınıp götürülürken, patlayıcının sıkıştırılmış 50 kilo ağırlığında TNT olduğu belirtildi.

Bomba imha ekiplerinin yaptığı çalışmaların sona ermesinin ardından karayolu trafiğe tekrar açıldı.

Referandumda alınacak güvenlik önlemleri çalışmaları hakkında Mardin'de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Özdemir'in toplantı yaptığı otel, patlayıcını bulunduğu yere yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi. Kamor yolunda PKK'lılar tarafından 2 Aralık 2015 tarihinde tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirilmiş ve patlamada, 1 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

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