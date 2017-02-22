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Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan: Kimyasallar insan sağlığını büyük risk altına sokuyor

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 'Kalıcı Organik Kirleticiler' diye tabir edilen kimyasalların kalıcı bir özellik arz ederek insan sağlığını çok büyük risk altına soktuğunu ve...

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan: Kimyasallar insan sağlığını büyük risk altına sokuyor

Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,() - ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 'Kalıcı Organik Kirleticiler' diye tabir edilen kimyasalların kalıcı bir özellik arz ederek insan sağlığını çok büyük risk altına soktuğunu ve çeşitli hastalıklara neden olduğunu söyledi.
Karabük'ün Safranbolu İlçesi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kalıcı Organik Kirletici (KOK) Stoklarının Ortadan Kaldırılması ve KOK Salımlarının Azaltılması Projesi’ kapsamında düzenlenen 3 günlük eğitim toplantısı başladı. İlçedeki otelde yapılan toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, uluslararası sözleşmelere atılan imzalara riayet etme adına bu projeleri yürüttüklerini, proje kapsamında Türkiye genelinde 5 kuruluşla iş birliği yaptıklarını söyledi.
Ceylan,
sanayi gelişimine paralel olarak insan sağlığı ve çevreyi etkileyen, tehdit eden yan etkilerin ortaya çıktığına vurgu yaparak, "Bunlardan bir tanesini de kimyasallar oluşturmaktadır. 'Kalıcı Organik Kirleticiler' diye tabir ettiğimiz bu kimyasallar maalesef kalıcı bir özellik arz etmekte ve bu kalıcı özelliği dolayısıyla da gerek solunum yoluyla gerekse de deri enjeksiyonu yoluyla insan sağlığını çok büyük risk altına sokmakta, çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır" dedi.
Dünya genelinde çok geniş bir alana sahip olan kimyasalların başta tarım, sanayi, inşaat ve hatta hizmet sektörlerinin vazgeçilmez hammaddesi olduğuna dikkat çeken Ceylan, "Dünya kimya sanayisi bile ürettiği kimyasalın yüzde 26'sını kendisi için kullanmaktadır. 1970'li yılların başından bugüne dünyadaki tehlikeli kimyasal üretimi dikkat çekici bir biçimde maalesef artmış bulunmaktadır. Dünyadaki teknolojik ilerlemelere paralel olarak kimyasalların sanayide giderek daha yaygın biçimde kullanılması hiç şüphesiz ki insan hayatını belirli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Ancak yeterli ölçüde kontrol altında tutulmadıkça, bu kimyasalların insan sağlığı ve çevre için risk oluşturduğu da kaçınılmaz bir gerçektir" diye konuştu.
Ceylan, Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan ve kimyasalların kullanılmasına yasaklama ve sınırlama getiren KOK'lara ilişkin Stockholm Sözleşmesi'nin 2004'te yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Söz konusu sözleşme, bakanlığımız tarafından imzalanmış ve 2010'da ülkemiz taraf olmuştur. Sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla da KOK'lara ilişkin ulusal eylem planı hazırlanmıştır. Söz konusu uygulama planlarında bu kimyasalların salımlarının en düşük seviyede tutulması veya mümkünse ortadan kaldırılmasına yönelik eylemler yer alıyor. Yürütülen proje kapsamında söz konusu kimyasalların salımlarının kaynağa ve teknolojiye dayalı olarak belirlenmesi ve doğrulanmasıyla, envanter, örnekleme ve analize yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

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