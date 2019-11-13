banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Sınıra set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, terörle mücadelede Avrupa'ya en fazla katkıyı sunabilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına...

GENEL 13.11.2019, 17:03
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Sınıra set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz
DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, terörle mücadelede Avrupa'ya en fazla katkıyı sunabilecek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz? Veya Irak-Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz? Bitiremezsiniz" dedi.
Edirne'de Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nca 'Küresel ve Bölgesel Sınamalar Karşısında Türkiye-AB İlişkileri' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşması olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB ve Amerika ile olan ilişkilere değindi. Kaymakcı, özellikle son dönemde AB'nin de dahil olduğu uluslararası kuruluşların hantallaşmaya başladığını ifade ederek, şunları söyledi: "Avrupa'da ikinci gördüğümüz ilginç bir durum tek taraflılığın giderek artmaya başlaması ve çok taraflılığın sorgulanması. Bu hem siyasi hem de ticari ilişkilerde geçerli. Bu durum dünyada ticareti, ilişkileri daraltan bir ortam yaratıyor. Uluslararası kuruluşlarda bir hantallık başladı, buna AB'nin kendisi de dahil. AB 28 ülkeli bir birlik. Bu 28 ülkenin belli konularda, özellikle dış politika, güvenlik, savunma, içişleri, terörle mücadele ve eğitim politikalarında hızlı kararlar alamadığını görüyoruz. AB'nin içerisinde bazı farklılıklar oluşmaya başladı. Özellikle 2004'ten sonra AB'ye üye olan ülkeler, yani yeni ülkelerle eski ülkeler arasında bazı ayrışmalar oluşmaya başladı. Bir taraftan terör, dünyanın gündeminde hakim olmaya başladı. DEAŞ diye bir terör unsuru şu anda herkesin gündemine girdi. Ben Afganistan'da görev yaparken şu sloganı geliştirmiştik, 'Eğer siz Afganistan'a gitmezseniz, Afganistan sizse gelir'. Neyle gelir, terörle, radikalleşmeyle, uyuşturucuyla, göçle gelir. Bugün aslında bunları Irak'ta da, Suriye'de de görüyoruz. Eğer biz batı olarak bu ülkelerdeki sorunlardan kendimizi uzak tutarsak, kendimizi rahata alamayız. Dolayısıyla bu bölgelere yönelik belli politikaların geliştirilmesi gerekiyor."
'TÜRKİYE ANAHTAR KONUMDA'
Özellikle Avrupa ülkelerinin yaşadığı göç, terör, enerji gibi sorunların aşılmasında Türkiye'nin anahtar konumunda olduğunun altını çizen Kaymakcı, "Biz diyoruz ki bu zorlukların aşılmasında Türkiye aslında anahtar konuma sahip. Dolayısıyla bütün bu ilişkilerde Türkiye bir değer olabilir, bu sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bunu da AB üyeliğiyle yapabilir. Türkiye NATO'nun güney kanadının her zaman bir anlamda bekçiliğini yapmıştır. Mesela 2004'ten sonra merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri eskiden komünist bloğa ait oldukları için aslında hazır değilken AB'ye üye yapıldılar. Türkiye ise başından itibaren batı kampında yer aldı, eğitime, bilime, araştırmaya yapacağı yatırımı askere yaptı, Avrupa'nın, NATO'nun bekçiliğini yaptı ama bugün geçmişte yapmış olduğumuz bu seçimden dolayı adeta cezalandırılıyoruz. Belki şu anda bir doğu bloğu ülkesi olsaydık AB diyecekti ki; 'Türkiye'ye haksızlık yapıldı, diğer Doğu Avrupa ülkeleri gibi Türkiye'yi de bir an önce AB üyesi yapalım' diyebilirdi" dedi.
'SINIRA SET ÇEKEREK DEAŞ'I BİTİREMEZSİNİZ'
"NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğine Türkiye'den daha fazla kim katkı yapabilir?" diyen Kaymakcı, "Dolayısıyla buna en fazla katkı sunacak ülke Türkiye'dir. Terörle mücadelede Türkiye'den fazla kim katkıda bulunabilir Avrupa'ya? DEAŞ'ı, kaynaklarında kurutma konusunda Türkiye'den daha etkin hangi ülke olabilir? Siz Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Bulgaristan sınırına set çekerek DEAŞ'ı önleyebilir misiniz? Veya Irak-Suriye'deki gelişmelere gözünüzü kapatarak DEAŞ terörünü bitirebilir misiniz? Bitiremezsiniz. Dolayısıyla terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin AB'ye katkısı çok ciddidir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
20°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6