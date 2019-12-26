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Bakan Yardımcısı İnce: Bürokratik evrakları yüzde 50 azalttık

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) çalışmalara büyük kolaylık getirdiğini belirterek, "Yaklaşık 2 bin civarındaki hizmetlerimizde istenen bürokratik evrakları şu anda biz yüzde 50...

GENEL 26.12.2019, 12:53
Bakan Yardımcısı İnce: Bürokratik evrakları yüzde 50 azalttık
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) çalışmalara büyük kolaylık getirdiğini belirterek, "Yaklaşık 2 bin civarındaki hizmetlerimizde istenen bürokratik evrakları şu anda biz yüzde 50 azaltmış durumdayız. Yani bin civarına indirdik. Bu tür çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.
İZDES projesi çalışmaları kapsamında Edirne'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi valilikte Vali Ekrem Canalp karşıladı. Valilikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı İnce, 2018 yılında hayata geçirilen ve bu yıl ikinci aşaması yürütülen İZDES projesi hakkında bilgi verdi. Projenin bu yılki temasının 'Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' olduğunu söyleyen İnce, ilk etapta yaptıkları çalışmalar sayesinde 2 bin civarındaki bakanlık hizmetinde istenen bürokratik evrakları şu anda yüzde 50 azalttıklarını söyledi.
İnce, konuşmasının başında 26 yıl önce kaymakam adayı olarak ilk göreve başladığı Edirne'ye gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 26 yıl önce idare amirliği mesleğine Edirne'de başlamıştım. Bugün buraya gelişimde 26 yıl öncesine gittim. Benim için bu program, bu anlamda çok anlamlı oldu. Geçen süreçteki anılarımı, burada yaşadıklarımı, gerek valilikte, gerek diğer resmi kurumlarda tekrar, güzel hatıralarımı anımsama imkanım oldu. Bu programın böyle de duygusal ve nostaljik yönü oldu benim için açıkçası" dedi.
'HİZMET SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'
İçişleri Bakanlığı olarak valilik ve kaymakamlık koordinasyonlu olarak ülke genelinde hizmet seferberliği başlattıklarını söyleyen İnce, şöyle devam etti:
"Bu hizmetlerimizi yürütürken, başta Sayın Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bizler illerimizde, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarla beraber, diğer bakanlıklarımızla işbirliği ve koordinasyonla beraber bir vatandaş odaklı hizmet seferberliğini başlattık. Bu anlamda İZDES adını verdiğimiz İzleme Değerlendirme Sistemi'ni geliştirdik. Yıl boyunca arkadaşlarımızla beraber illerimize giderek buradaki görevli ve sorumlu arkadaşlarımızla birlikte orada yürüttüğümüz hizmetlerin nasıl gittiğini, nasıl yürütüldüğünü, eğer bir aksama varsa onun nasıl hemen giderilmesi gerektiğini, güzel hizmetler yürütülüyorsa onların diğer illere de iyi örnekler olarak anlatılması gerektiğini değerlendirip, yılın sonunda bir değerlendirme yapıp bunu bir rapor sistemine dönüştürüyoruz. Bu rapordan sonra da gerekli konulardaki yapılması gereken işleri yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Bütün amacımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda, onun önümüzü açan direktifleri doğrultusunda, devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur diyor sayın Cumhurbaşkanımız, biz de onun bu talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye gayret içerisindeyiz. İnşallah bu projemiz de ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Bundan sonraki dönem içerisinde de yine aynı şekilde benzer projelerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız bürokrasinin daha az olduğu, vatandaşlarımızın devletten kamu hizmetlerini çok daha hızlı alabildiğimi bir ortamı gerçekleştirmek. Bunun için de İçişleri Bakanlığı olarak tüm merkezlerimizde tedbirlerimizi almış durumdayız. Yaklaşık 2 bin civarındaki hizmetlerimizde istenen bürokratik evrakları, şu anda biz yüzde 50 azaltmış durumdayız. Yani bin civarına indirdik. Bu tür çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ettireceğiz."
'KAYNAĞINDAN YOK ETMEMİZ GEREKİR'
Bir gazetecinin düzensiz göçmenlerin Edirne'de yakalanma sayısının arttığı yönündeki sorusu üzerine İnce, "Düzensiz göçle mücadeleyi doğu sınırlarımızdan başlamak üzere batıdaki Kapıkule'ye kadar tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Bu konudaki engellenmesi gereken tüm çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte, kolluk birimlerimiz ve göç birimlerimiz başta olmak üzere diğer sorumlu birimlerimizle yürütüyoruz. Edirne bu konuda çok başarılı, sonuç alıcı çalışmaları yürütüyor. Bu konudaki değerlendirme toplantılarında hep Edirne'yi örnek gösteriyoruz. Tedbirlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Ama düzensiz göçteki asıl sonuç almak için kaynağında yok etme yöntemini geliştirmemiz lazım. Yani göçü tetikleyen sebepleri belirleyip, onları kaynağında tutup, göçün hiç başlanmadan engellenmesi önemli olan. O gayretleri içerisinde de tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaptığı açıklamanın ardından kamu kurum kuruluş ve STK'lar ile basına kapalı yapacağı toplantıya geçmek için Edirne Valiliği'nden ayrıldı.
İZDES PROJESİ
İçişleri Bakanlığı, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki  görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere 2018 yılında İZDES (İzleme Değerlendirme Sistemi) projesini başlattı. Projenin birinci aşamasında bakanlık bürokratları geçen yıl, 81 ili ziyaret ederek 4 bine yakın personelle bir araya geldi. Halen devam etmekte olan ve teması 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' olan projenin ikinci aşamasında ise bürokratlar 9'ar kişilik heyetlerle Türkiye'nin tüm illerini ziyaret etmeye devam ediyor. Projenin amaçlarından biri de bakanlık birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla birebir görüşüp hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek.

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