Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz

AFYONKARAHİSAR- ANKARA YOLUNDAKİ DENETLEMEYE KATILDI İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'ndaki Susuz Kavşağı'nda Bölge Trafik Denetleme Şube...

Bakan Yardımcısı Ersoy: Trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz

AFYONKARAHİSAR- ANKARA YOLUNDAKİ DENETLEMEYE KATILDI
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'ndaki Susuz Kavşağı'nda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma trafik ekiplerinin denetimine katıldı. Sürücülere, emniyet kemeri, cep telefonu ve hız limiti konularında uyarılarda bulunulan denetimde, Bakan Yardımcısı Ersoy sürücülere uyarıcı bilgiler içeren broşürler verip, çocuklara kırmızı düdük ile oyuncak hediye etti.
Ersoy ve trafik polisleri çocuklara ayrıca 'Sürücü seyahat karnesi' de verdi. Ersoy, çocukların, ebeveynlerinin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretleyebileceklerini söyledi. Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Toplam 185 bin kişilik görev ordusuyla yollarımızda denetimlerimizi ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu sayede inşallah bugüne kadar gerek vatandaşlarımızın gösterdiği yakın ilgi alaka, gerek basınımızın verdiği destekle trafik terörüyle mücadelede önemli mesafeler alıyoruz. Bunun kalıcı olabilmesi için sizlerin de desteğiyle bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte bu işin üstesinden de geleceğimizi umuyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz, ağlamadan, üzülmeden acı çekmeden bir bayram geçirebilmek için sürücülerimizden çok basit bir şey istiyoruz, temel olarak kurallara uysunlar, özelde de lütfen emniyet kemerlerini taksınlar, aşırı hızdan kaçınsınlar ve araç kullanırken telefonla oynamayı bıraksınlar. Böylece bugün elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını elde edeceğimize ve milletçe bu işin üstesinden çok daha rahat gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () -
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328