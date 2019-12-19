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Bakan Yardımcısı Erdil: Terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, terör örgütünün büyük ölçüde çökertildiğini kaydederek, "Yaklaşık 500 civarında teröristin olduğunu öngörüyoruz. Teröre katılma sayısı da bugün 115 civarı bir rakamda....

GENEL 19.12.2019, 15:05
Bakan Yardımcısı Erdil: Terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, terör örgütünün büyük ölçüde çökertildiğini kaydederek, "Yaklaşık 500 civarında teröristin olduğunu öngörüyoruz. Teröre katılma sayısı da bugün 115 civarı bir rakamda. Geçen 40 yıl içerisinde en alt rakamdır. Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde" dedi.
İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında Malatya'ya gelen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş ve kentteki İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim amirleriyle valilik binasında toplantı düzenledi. Ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Prof. Dr. Erdil, İçişleri Bakanlığı kamu güveni ve düzenini tam anlamıyla tesis etmek, onu sürdürülebilir kılmak, ilgili önlemleri ve düzenlemeleri geliştirmek ile birlikte bir de kamunun ürettiği hizmetlerin vatandaşa erişimini, vatandaşın bu hizmetlere ulaşmasını sağlamak, hizmet kalitesini sağlamanın bakanlığın en önemli görevlerinden birisi olduğunu söyledi. 
'RİSKLİ ALANLARDA BİR OPERASYON KAPASİTESİ OLUŞTURULDU'
Prof. Dr. Erdil, toplantıda terörle mücadele konusuna değinerek, şunları söyledi: 
"Türkiye, güvenlik yönetiminde bu coğrafyada uzun süredir terörle mücadelede büyük bir çaba gösteriyor ve bununla ilgili çok büyük bedeller ödedi. Geçtiğimiz 3 yılda özellikle terörle ilgili mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Terör örgütlerinin bölgedeki eylem kapasitesi büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Artık PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleri çok şükür eylem yapamaz noktaya geldiler. Burada İçişleri Bakanlığı yüksek bir kapasite ortaya koydu. Bu kapasite daha çok Doğu ve Güneydoğu’daki ilgili riskli alanlarda, terör örgütünün konuşlandığı alanlarda bir operasyon kapasitesi oluşturuldu."
'ÜÇ YIL İÇERİSİNDE 7 BİN CİVARINDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Terörle mücadele kapsamında 3 yıllık süreçte 7 bin kadar teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Prof. Dr. Erdil, "Operasyonlarda, geçtiğimiz üç yıl içerisinde içeride ve dışarıda 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirildi. Saha yüksek bir kapasiteyle boşluksuz, bütün alana hakim bugün kolluk kuvvetlerimiz. Yine geçtiğimiz 3 yıl içerisinde malum yapılan çalışmalarda bin 115 terörist, 500'ü ikna edilerek kolluk kuvvetlerine teslim oldu" dedi.
'TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK BİR NOKTADAYIZ'
Terörü etkisiz hale getirinceye kadar mücadelenin süreceğini aktaran Prof. Dr. Erdil, şunları kaydetti: 
"Terör örgütü bugün büyük ölçüde çökertildi. Yaklaşık 500 civarında teröristin olduğunu öngörüyoruz. Teröre katılma sayısı da bugün 115 civarı bir rakamda. Geçen 40 yıl içerisinde en alt rakamdır. Artık terör örgütü psikolojik bir dağılma ve çözülme sürecinde. Terörle mücadelede kritik bir noktadayız, yeni bir evreye geçiyoruz. Ancak bu operasyonlar topyekun terörü etkisiz hale getirinceye kadar devam edecektir. Aynı hız ve kararlılıkla sürdürülecektir. Bunun yanında daha önce de sürdürdüğümüz idari tedbirler, teknik düzenlemeler, teröre müzahir alanları, terörle işbirliği içerisindeki alanları etkisiz hale getirmek ve onları ilgili hukuk çerçevesinde kontrol alma konusundaki çalışmalarımızda hızla devam ediyor. Bu devam edecek, çünkü terörü ve bugüne kadar maalesef yetkinliğini, kapasitesini, eylem gücünü artıran hem finansal kaynaklar, hem de yetkinlik ve erk kazandırma noktasında yerel yönetimler olarak tanzim edilmiş, bunlar arasında bir suç haline getirilmiş, şiddet uygulayarak, korku salarak, siyasal şiddet uygulayarak ele geçirdikleri yerel yönetimleri artık bir suç alanı olarak kullanmalarına devlet müsaade etmeyecek. Bunu da kararlı bir şekilde bu istikametteki çalışmalar da sürdürülecek."
Erdil, uyuşturucuyla mücadeleyi de büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını anlatarak, Türkiye'nin bir yılda yakaladığı uyuşturucunun Avrupa'nın bütün ülkelerinin iki katı olduğunu da sözlerine ekledi.

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