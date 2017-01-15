Bakan Yardımcısı Ceylan: Depreme karşı 7.5 milyon binanın yenilenmesi gerekiyor

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türkiye'de bulunan binaların önemli bir bölümünün depreme karşı yenilenmesi gerektiğini bildirirken, "Özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış konut stoklarından 7.5 milyonun yenilenmesi gerekiyor" dedi.

MÜSİAD Karabük Şubesi'nin 2'inci Olağan Kongresi, kent merkezinde bulunan bir restoranda yapıldı. Kongreye Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Kongrede konuşan Ceylan, deprem konusunda Türkiye'de yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Çok acılar yaşadık, çok kayıplarımız oldu. Türkiye deprem bölgesinde bulunuyor. Bilim adamları ve akademisyenler özellikle Marmara bölgesinde 2030 yıllarına kadar yine bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimizin yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Bu büyük depreme ve depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hazırlıklı mıyız? Evet bazı çalışmalarımız var, yeterli mi? Yeterli değil. Türkiye'nin konut stoğunun önemli bir bölümünün yenilenmeye ihtiyacı var, güçlendirilmeye ihtiyacı var. Bakanlık olarak bizim tahminlerimize göre Türkiye çapında 7.5 milyon adet bağımsız bölümün yenilenmesi gerekiyor, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. 2-3 gün önce İstanbul'da boşaltılmış bir apartman aniden çöktü ve iki tane vatandaşımızı kaybettik maalesef. Buna benzer Türkiye'de deprem riski altında olan özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış konut stoklarından 7.5 milyonun yenilenmesi gerekiyor."

Kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte yeni çalışmaların yapıldığını vurgulayan Ceylan, 2012 yılında Kentsel Dönüşüm Yasası mevzuatının değiştirildiğini söyledi. Ceylan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede bu 4.5 yıl içinde bu mevzuat çerçevesinde teşviklerle ve desteklerle Türkiye'de bir milyon civarında bağımsız bölüm, konut kentsel dönüşüm tarzında dönüştürülmüş bulunmakta. Yeterli mi? Kesinlikle değil. En azından 7.5 milyona ulaşmamız lazım. Bu bir milyon adet konutun dönüştürülmesi ne kadar insanı ilgilendiriyor, sadece 3 milyon kişiyi ilgilendiriyor. O açıdan bakanlık olarak kentsel dönüşüm mevzuatını yeniden ele alıyoruz, almak durumundayız. Özellikle kentsel dönüşümü teşvik edecek finansman sıkıntısında dar boğazlar yaşanıyor. Tabi ki bakanlık olarak devletimizin imkanlarıyla riskli yapıların dönüştürülmesi ve kentsel dönüşüm projelerine çeşitli finansman destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Kira yardımları, vatandaşın yapmış olduğu dönüşüm projelerine faiz desteği, vergi, harç istisnaları gibi konularda destek olmaya çalışıyoruz. Ama özellikle bu alandaki ilk sermaye son derece önem arz etmektedir. Türkiye'nin de bu büyük dönüşüm projelerine ihtiyacı var"



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