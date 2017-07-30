Bakan Veysel Eroğlu: İstanbul'la alakalı çok büyük felaket olacakmış havası estiriyorlar (3)

41 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK 5 TESİSİN TEMELİ ATILDI

Bakan Veysel Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanolu'nu makamında ziyareti ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte Sabancı Kültür Merkezi'nde DSİ Tesisleri toplu temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredisi sertifika törenine katıldı.

Tören öncesi konuşma yapan ve 15 Temmuz gecesi Kocaeli'nin dimdik ayakta durduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, şöyle dedi:

"Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu alçak FETÖ darbe girişimi ülkemizi bölmek, parçalamak ve en kanlı alçak girişimiydi. Ama milletimizin kahramanlığı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin cesaretliliği ve halkımız tarafından Allah'ın izniyle bu darbe girişimi püskürtüldü. Bu gerçeken hain ve planlanmış bir darbe girişimiydi. Malesef 30-40 yıldan beri dış mihraklar Türkiye'yeyi parçalamak isteyenler bir hazırlık yapmış. Böyle bir haini ve yüzünde meymenet olmayan bir kişiyi güya Dünya'ya kainat imamı diye sunmuştur ama milletimiz büyük bir millet ve milletimiz büyük bir destan yazdı 15 Temmuzda. Sadece Türk tarihine değil Dünya tarihine geçen bir destan yazdınız değerli kardeşlerim. Bu yüzden bende böyle bir kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum."

"DARBE GİRİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA YAPTIK"

15 Temmuz darbesi girişiminin olduğu gece Kocaeli'nde olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da "Hain FETÖ, devlet ve ülkemizin bekasına yönelik giriştiği bu hain darbe girişimi gerçekten milletimizin o üstün cesareti ve sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde aşıldı" dedi.

O gece Kocaeli'nde olduğunu haberi alır almaz bu darbe girişiminin engellenmesi için çok yoğun çalışma yaptığını belirten Başbakan Yardımcısı Işık, şunları söyledi:

"En çok görüştüğüm bakanlardan birisi değerli hocam Veysel Eroğlu. Sebebi şu; Biz bir taraftan donanmanın önüne iş makinelerini ve araçları çekerek oradan herhangi bir çıkışın olmaması için mücadele ederken değerli bakanımızla da Ankara'da 4. Kolordu'nun Eti Mesgut'un önüne DSİ'nin araçlarını, Ormanın araçlarını çekerek oradan tankın, zırhlı aracın, silahlı aracın çıkmaması için sabaha kadar mücadele verdik."

Konuşmaların ardından 41 milyon liraya mal olacak olan Kandıra Safalı Göleti, Karamürsel Tepeköy Göleti, Kartepe Eşme, Topağaç, Liman ve Maden dereleri ıslah çalışmalarının temellerini toplu halde butona basarak attılar. Ardından Bakan Eroğlu ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredisi sertifikalarını verdi.



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