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Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'da 250 kişinin çalıştığı tekstil atölyesine ziyarette bulundu, işçilerle sohbet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaret, açılış ve toplantılara katılmak üzere...

Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret etti
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van'da 250 kişinin çalıştığı tekstil atölyesine ziyarette bulundu, işçilerle sohbet etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaret, açılış ve toplantılara katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Van'a geldi. Bakan Varank'ı Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takve ve partililer karşıladı.
Bakan Varank, kentteki programı kapsamında, 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesine ziyarette bulundu. Varank, burada eşofman üreten işçilerle sohbet etti, yaptıkları iş hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Van kent merkezindeki Peynirciler Çarşısı'nın açılışına katıldı.

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